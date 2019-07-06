الشغف بالصحف يدخل الإيطالي بوديني موسوعة غينيس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يمتلك سيرجيو بوديني الإيطالي مجموعة خاصة من الصحف يزيد عددها على 1444 ومن 115 بلداً في العالم، الأمر الذي حجز له موقعاً في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية 2020.

صاحب أكبر مجموعة من عناوين الصحف في العالم بدأ رحلة الجمع منذ كان صبياً في العاشرة من العمر، وكان يحتفظ بها في بداية الأمر داخل غرفته، قبل أن يبدأ بحفظها بصناديق بلاستيكية ذات حرارة مضبوطة.

وقد كبرت مجموعة سيرجيو بمساعدة الأصدقاء وأفراد العائلة الذين كانوا يرسلون إليه الصحف من أسفارهم حول العالم. ويختزن لديه بعض الطبعات التي أرسلها صديق للعائلة خلال الثورة الرومانية.

وأشار بولديني في حديث له قائلاً إن شغفه بالصحف بدأ من خلال مشروع مدرسي أوقعه في حب الصحافة المكتوبة. وكان حلمه أن يصبح محرراً رياضياً إلا أن الأمر انتهى به ككيميائي.

وتابع معلقاً: «لم أخسر الشغف والفضول مطلقاً حيال الصحف، لأنني أحبها ببساطة. وحين أقوم بترتيب مجموعتي وتجديدها فإني أشعر بالسعادة. وأعشق فكرة الاحتفاظ بأدلة ملموسة لذكريات الأحداث والعطلات ورحلات العمل وأشهر العسل».