فستان رانيا يوسف يثير ضجة عارمة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت المثلة المصرية، رانيا يوسف، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لصورة جديدة عبر حسابها في إنستغرام تظهر فيها بفستان أحمر قصير بتعليق قالت فيه: "أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحب والضحك".

والجدير بالذكر ان الفنانة رانيا يوسف سافرت منذ فترة الى احدى المدن السياحية، وذلك من اجل قضاء اجازة الصيف، وذلك بعد انشغالها فترة طويلة بتصوير مسلسلها الجديد “مملكة إبليس” الذي انتهت من تصويره في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي.

ويذكر أن رانيا يوسف أثارت ضجة سابقا بارتدائها فستانا جريئا في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، تصدرت خلالها "تريندات السوشيال ميديا" على مدار يومين.

وعلقت الممثلة حينها أنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة فستان ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة أنه لم يتحدث إليها أحد من مسؤولي النقابة المصرية بخصوص هذا الأمر، واكتفت بالقول: "ارتديت فستانا بمهرجان سينمائي دولي مثلما يحدث في المهرجانات العالمية بالخارج"، رافضة التعليق على ما تعرضت له من انتقادات واسعة بهذا الشأن.