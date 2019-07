"تغريدة" تلمّ شمل شقيقين لم يريا بعضهما طوال حياتهما

يقضي بعض الأشخاص حياتهم في البحث عن أقاربهم، الذين لم يجتمعوا بهم من قبل، ولن يجدوهم، لكن صاحبة تغريدة في "تويتر" استطاعت العثور على أخيها في أقل من 24 ساعة.

وبدأت قصة لم شمل عائلة من جنوب إفريقيا بطريقة مذهلة، بعد أن كانت الفتاة سانليسيفا قد سمعت من والدتها وهي طفلة، قصصا كثيرة عن أخيها الذي لم تره أبداً.

وقررت الفتاة بعد أن كبرت أن تبحث عن أخيها بنفسها وكتبت تغريدة على "تويتر" تقول فيها: "إذا كان اسمك موسافينكوسي دوبي- ماتيبو وولدت في غاوتينغ العام 1984، اتصل بي أنا أختك، أجب على تغريدتي من فضلك. ساعدوني في العثور على أخي. إنني بحاجة إليه".

وقالت سانليسيفا لصحيفة مترو نيوز: "كنت أحس بنفسي ناقصة من دونه. تساءلت عما إذا كان على ما يرام، وأردته أن يعرف أننا بحاجة إليه".

وأصابت الدهشة الفتاة، التي لجأت إلى "تويتر" لمجرد الفضول فحسب، عندما استفاقت في اليوم التالي لتغريدتها، ووجدت رداً على رسالتها في "تويتر" من أخيها المفقود.

والتم شمل العائلة بعد ما تبين أيضا أن الأخوين كانا يعيشان على بعد مسافة 30 دقيقة سيراً على الأقدام، بحسب "روسيا اليوم".

وشكرت الأم ابنتها لأنها عملت على لم شمل العائلة من جديد.

If your name is Musawenkosi, Sinenhlanhla Dube/Mthembu. Your mother is Sizakele Mthembu from KZN and born in Gauteng (Chiawelo or Sosha)in 1984(I think). Please contact me on 0658739029

I am your sister. Please retweet and help me find my brother. I need him😢