ثوب ارتدته تيلور بـ«الأوسكار» يعرض في مزاد

المصدر: كاليفورنيا - رويترز

قالت دار جوليان للمزادات إن ثوباً ارتدته النجمة إليزابيث تيلور في حفل جوائز الأوسكار عام 1974 وأكثر من 1200 قطعة من حياة الممثلة الراحلة ستعرض للبيع في مزاد في أوائل ديسمبر.

وأضافت دار المزادات في بيان أول من أمس أن من المتوقع بيع الثوب الأزرق الفاتح المصنوع من الشيفون وصممته إديث هيد، مقابل ما يتراوح بين أربعة وستة آلاف دولار.

وسيعرض في المزاد أيضاً حزام من الفضة الخالصة مطلي بالذهب من إنتاج شركة كارتييه طلبت تيلور نقش اسم والدتها عليه. وقال دارين جوليان الرئيس والمدير التنفيذي لدار جوليان للمزادات إنه يتوقع بيع الحزام بأكثر من 40 ألف دولار.

وسينظم المزاد بين السادس والثامن من ديسمبر في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا. وسيشمل أيضاً حلياً وشعراً مستعاراً وأعمالاً فنية ومقتنيات من منزل تيلور. وقال جوليان إنه يتوقع أيضاً عرض أعمال فنية قد تباع مقابل ما يصل إلى 60 ألف دولار.

توفيت تيلور في عام 2011 عن 79 عاماً. وجسدت سحر العصر الذهبي لهوليوود بحبها للألماس وعينيها البنفسجيتين وحياتها العاطفية الصاخبة التي شهدت ثماني زيجات بينها مرتان من الممثل البريطاني ريتشارد بيرتون.

وخلال حياتها المهنية التي امتدت سبعة عقود، حققت الممثلة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية الشهرة لأول مرة في فيلم (ناشيونال فيلفيت) في عام 1944 عندما كان عمرها 12 عاماً ورشحت خمس مرات للأوسكار.

وفازت مرتين بجائزة أفضل ممثلة عن دوريها في فيلم (باترفيلد 8) في عام 1960 وفيلم «من يخاف فرجينيا وولف؟» (هوز أفريد أوف فيرجينيا وولف؟) في عام 1966.