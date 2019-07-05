«الجليلة لثقافة الطفل» و«كرافيتي ستيشن» ينظمان حملة للتبرع بالكتب

المصدر: دبي - البيان

مواكبة لعام التسامح، ورغبة في تأصيل حب المشاركة لدى الأطفال، انطلقت في مركز الجليلة لثقافة الطفل، حملة «تبرع بالكتب..

تشارك المعرفة»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وبتنظيم من شركة «كرافتي ستيشين» المتخصصة في فعاليات الأطفال. وتستهدف الحملة، التبرع بالكتب المدرسية المستعملة لكافة المراحل الدراسية. انطلقت الحملة بالأمس، وتستمر حتى 6 أغسطس، حيث يستقبل المركز الكتب يومياً ما عدا أيام الجمعة، من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء. ويمكن لأولياء الأمور والأطفال، زيارة المركز لوضع الكتب في الصناديق التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، الذي يعمل بدوره على تفريغها، ثم إعادة توزيعها على الطلبــة الذين يحتاجون إليها داخل الدولة.