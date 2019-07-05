مطارات دبي تضفي المرح على «إعادة التدوير»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مطارات دبي شراكةً مع «ديزني الشرق الأوسط» لرفع الوعي بشأن إعادة التدوير والحاجة إلى الحد من استخدام منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال مرة واحدة، ابتداء من الشهر الجاري، وذلك في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم بمساعدة من «فوركي»، بطل فيلم ديزني وبيكسار «توي ستوري 4».

ازدحام

ويشهد مطار دبي الدولي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع وحتى نهاية شهر يوليو الجاري، بداية الازدحام على رحلات السفر لموسم الصيف، وخلالها سيتم تعليم الأطفال كيفية تحويل نفاياتهم إلى ألعاب عن طريق صنع شخصية الشوكة «فوركي» عبر إجراء مسابقة «العثور على فوركي» للفوز برحلة عائلية لحديقة ملاهٍ معروفة في باريس.

وستشهد أركان المباني الأربعة (الكونكورس) الخاصة بالمطار، والتي تستقبل نحو 8 ملايين مسافر، نشاط «حكاية لعبة -4».

ترفيه

وقال ماثيو هوروبين، مدير العلامة التجارية في مطارات دبي: «نرغب في أن نجعل فكرة إعادة التدوير مسألة ترفيهية للأطفال وأصحاب القلوب الشابة في موسم الصيف هذا، بالاشتراك مع ديزني وشخصيات فيلم حكاية لعبة».

وأضاف: «أعلنا في الشهر الماضي عن نيتنا حظر منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال لمرة واحدة من جميع الساحات المخصصة للمستهلكين في مطارات دبي، وكانت تلك طريقة رائعة لإشراك صغار مستهلكينا ولفت أنظارهم إلى ضرورة التنبه لكل ما نعتبره ضمن النفايات».

دعم

تشهد هذه المبادرة دعم الشريك الرئيس «الإمارات للمنشآت الترفيهية والمتاجر»، والتي سوف تتبرع بمخزونها الحالي من منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال لمرة واحدة حتى يتم إعادة تدويرها بطريقة مسلية وممتعة.

وتهتم مطارات دبي التي تقوم بتشغيل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، وتستقبل ما يربو على 90 مليون مسافر سنوياً، بالعمل على حماية البيئة وتتولى مسألة إعادة التدوير بصورة فعالة، حيث يتم إعادة تدوير ما يزيد على 43.000 طن من الورق والزجاج وغيرهما من النفايات المجمعة من الساحات المخصصة للركاب في المطارين سنوياً.

وفي الستة أشهر الماضية فقط تم تجميع 16 طناً من القوارير البلاستيكية وأغطيتها المعدة للاستعمال لمرة واحدة والتخلص منها. وتستمر الأنشطة والمبادرات التوعوية خلال الشهور المقبلة، وصولاً بمنافذ المأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة في مطارات دبي إلى الحد من استخدام منتجات البلاستيك المعدة للاستعمال مرة واحدة والتخلص منها نهائياً.