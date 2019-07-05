«ثقافية أبوظبي» تنظم معرض «القراءة للجميع»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، معرض «القراءة للجميع» بالتعاون مع ياس مول في أبوظبي، والذي يستمر حتى 20 يوليو الجاري.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقها قطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتزامن مع إجازة الصيف للطلاب، إلى تحفيز الجمهور بشكل عام، والأطفال بشكل خاص على استغلال فترة الإجازة في القراءة وجعلها فعلاً يومياً في حياتهم للتعرف إلى ثقافات وحضارات شعوب جديدة.

ويصاحب المعرض مجموعة متنوعة من الفعاليات المميزة للأطفال، والتي تشمل مسابقات وأنشطة وورش عمل لتشجيع الأطفال على القراءة، إضافة إلى جوائز عينية للمشاركين في هذه الفعاليات.

ويستعرض مشروع «كلمة» للترجمة و«إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال مشاركتهما في المعرض سلسلة متنوعة من أهم الكتب العلمية والأدبية وكتب الأطفال بأكثر من 700 عنوان من إصدارات الدائرة الموجَّهة إلى فئة الأطفال والناشئة، مع خصومات تصل إلى 75%. ويأتي ذلك في إطار حرص مشروع كلمة للترجمة على إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، وزيادة معدلات القراءة باللغة العربية على المستويين المحلي والإقليمي.

وتسعى دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من خلال تنظيم المعرض إلى نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع وتحفيز الأطفال إلى حب الاطلاع لبناء جيل مبتكر قادر على استشراف المستقبل ضمن الفعاليات المستمرة التي تقدمها.

ويستقبل المعرض زواره من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً.