رأس «عنخ آمون» في مزاد وسط الاعتراضات المصرية

المصدر: لندن - رويترز

عُرضت، أمس، رأس بنية اللون من حجر الكوارتزيت للملك الشاب توت عنخ آمون للبيع، بمزاد في لندن بمبلغ يقدّر بأكثر من خمسة ملايين دولار، رغم مطالبات مصرية باستعادتها. والرأس، التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 عام، معروضة في دار كريستيز للمزادات في لندن، وهي للملك الشاب بملامح «آمون».

وعبّر مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، عن استيائه من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين والسفارة المصرية في لندن. وقال: «أعتقد أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.. لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس».

من جهتهم، قال العاملون في «كريستيز» إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة، وإن عملية البيع مشروعة.