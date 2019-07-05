345 فناناً بملتقى للكاريكاتير في القاهرة

تنطلق الأحد المقبل الدورة السادسة من الملتقى الدولي للكاريكاتير في القاهرة، بمشاركة نحو 345 فناناً من 71 دولة عربية وأجنبية.

ومن بين الدول المشاركة سوريا والعراق وليبيا والسعودية والبحرين والمغرب والمكسيك وأوكرانيا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا واليونان والبرازيل وكولومبيا وروسيا واليابان والهند والصين.

وتحل الكويت ضيف شرف الملتقى الذي يقام في الفترة من السابع إلى الحادي والعشرين من يوليو في قصر الأمير طاز الأثري. ويرأس وفد الكويت محمد ثلاب رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية.

ومن مصر يشارك نحو 50 فناناً من بينهم أحمد سمير فريد ونورا مكرم وعمرو فاقوسي ونشوى سعيد وخضر حسن وخالد المرصفي ومحمد عفت. القاهرة - رويترز