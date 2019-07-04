شاهد.. تحدي المشاهير الجديد

المصدر: البيان الالكتروني

بدأ المشاهير تحديا جديدا أطلقوا عليه اسم "تحدي غطاء الزجاجة"، ويتمثل هذا التحدي في ركل غطاء الزجاجة بواسطة الرجل وفتحها بضربة واحدة.

وقام الموسيقي جون كلايتون ماير بتحميل فيديو على حسابه في إنستغرام وهو يفتح زجاجة بركلة واحدة يوم الأحد الماضي، وعلى ما يبدو، فالمصارع ماكس هولواي هو من أطلق التحدي. ومنذ ذلك الحين حظي الفيديو 4.9 مليون مشاهدة.

وفي مؤشر واضح لمواصلة التحدي، دعا جون كلايتون ماير الممثل جيسون ستاثام إلى القيام بنفس المبادرة وفتح غطاء قارورة بركلة واحدة. ويبدو أنّ أسهم بطل أفلام الإثارة قفزت إلى أعلى مستوياتها بعد أن نشر محاولته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يفتح الزجاجة بركلة خارقة.

وسجل الفيديو الذي نشره ستاثام أكثر من 14.5 مليون مشاهدة منذ الثاني من يوليو الجاري، بحسب "يورونيوز". وواصل جيسون ستاثام التحدي من خلال دعوة المخرج غاي ريتشي إلى إظهار براعته وفتح زجاجة بركلة واحدة.