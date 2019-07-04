طفل خارق الذكاء ينضم لجمعية منسا الدولية

المصدر: Ⅶ دبي - فاتن صبح

أيوش سين (5 سنوات) من بلدة فاراغوت، شرق تينيسي الأميركية صُنّف عبقرياً بعد أن حقق معدل ذكاء يصل إلى 138، وقد خوله ذكاؤه الخارق الانضمام، لجمعية منسا الدولية التي تضم أفراداً من ذوي نسبة الذكاء المرتفعة، ليكون من ضمن 62 شخصاً في العالم فقط ممن هم دون الخامسة.

ويعد أيوش شديد الذكاء، لكنه ليس مهووساً بعقله وهو يعشق لعب كرة القدم والسلة، «ويستطيع تحقيق كثير من الأهداف»، كما يقول.

ويهتم أيوش بالانشغال كثيراً مع ألعابه لأصحاب القوى الخارقة، ويأمل والداه أن يتمكنا من مجاراة دماغه، حيث لم يكن كلاهما يبالي كثيراً بمهارات القراءة والرياضيات المتطورة لدى ابنهما حتى الخريف الماضي.