مركز جمعة الماجد يُرمّم وثائق لشركة نفط البحرين

المصدر: دبي - البيان

أنهى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، معالجة وترميم مجموعة من الوثائق والخرائط التابعة لشركة نفط البحرين، وجرى تسليمها للشركة أول من أمس بحضور عبدالله السادة، وستيف ليفر من الأرشيف التابع لدائرة الاتصال المؤسسي في شركة نفط البحرين.

وقال د. بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في المركز: «تعرضت هذه الوثائق إلى إصابات كبيرة منها الضعف الشديد في نسيج الورق ما أدى إلى فقد أجزاء من أطرافها وتشوهها بشكل عام، وتسببت مياه البحر بتشكيل طبقة ملحية ناعمة التصقت على سطح الخرائط ما أدى إلى طمس بعض معالمها.

كما أدى ذلك إلى تكون تشربات وبقع لونية أصابت أماكن عدة منها. فقام المركز بعلاجها بالطرق العلمية المناسبة، فجرى إزالة الطبقة الملحية عن طريق التنظيف الجاف والرطب، ثم أزيلت التشربات والبقع اللونية باستخدام المحاليل العضوية الخاصة.

بعد ذلك أعيدت المتانة والمرونة للأوراق باستخدام أصماغ طبيعية، ثم جرى ترميم الأجزاء الناقصة يدويّاً بورق مناسب لورق الخرائط من حيث السماكة واللون. وقد استغرقت عملية الترميم شهرين لتعود هذه الوثائق إلى الحياة مرة أخرى».