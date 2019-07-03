وفاة رضيع قتلت أمه طعناً وهي حامل به

المصدر: د ب ا

ذكرت شرطة لندن اليوم الأربعاء أن الطفل الرضيع الذي طعنت أمه /26 عاما/ حتى الموت وهي تحمله بين أحشائها يوم السبت الماضي قد توفي أيضا.

وكانت كيلي ماري فاوفريلا حاملا في شهرها الثامن تقريبا عندما قتلت في منزل بمنطقة ثورنتون هيث في لندن .

وتمت ولادة الطفل في مسرح الحادث ثم جرى نقله إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، وفقا لشرطة العاصمة لندن.

وكتبت الشرطة على تويتر: "لقد تلقينا هذا الصباح النبأ المؤسف بأن الطفل، ريلي، ابن المرأة القتيلة كيلي ماري فاوفريلا، قد توفي في المستشفى ... نشاطر عائلته الأحزان".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم القبض على رجل /37 عاما/ للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.

كما نشرت الشرطة اليوم صورة التقطتها كاميرات المراقبة لرجل آخر "تأمل في تعقب أثره" فيما يتعلق بالجريمة.

وقال مايك نورمان، المسؤول في القيادة المعنية بحوادث القتل والجرائم الخطيرة، في بيان في وقت سابق: "في مقدمة تحرياتنا، نركز على فهم ما أدى بالتحديد إلى هذه الظروف المأساوية، ونبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى الحقائق".