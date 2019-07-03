دبي.. خيارات ترفيهية وحفلات حيّة

المصدر: دبي - البيان

تتحوّل دبي مع بدء الإجازة الصيفية إلى وجهة مميّزة تقدّم لزوّارها من العائلات والأفراد على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم مجموعة من الفعاليات الترفيهية المشوّقة والحفلات الرائعة لقضاء أجمل وأمتع الأوقات خلال فصل الصيف.

وستحظى العائلات بالعديد من الخيارات الترفيهية التي تقام في صالات داخلية مكيّفة، إلى جانب الحفلات الموسيقية الحيّة، بالإضافة إلى «عالم مدهش» الذي يتضمّن أنشطة محبّبة لكافة أفراد العائلة. ويمكن حجز تذاكر الفعاليات والحفلات عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لجدول فعاليات دبي.

«عالم دبي للرياضة»

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال فصل الصيف فعاليات «عالم دبي للرياضة»، التي تقام في صالات مغلقة ومكيّفة على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع، وتستمر حتى تاريخ 10 سبتمبر المقبل. ويتضمن الحدث الذي يقام على مدار 4 شهور، أنشطة متنوعة منها كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، وتنس الطاولة وغيرها.

ويمكن لعشّاق الرياضة استئجار ملعب مع الأصدقاء، أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية لتحسين مستواهم وصقل مواهبهم، أو المشاركة مع الفرق المتنافسة. ولأول مرّة يقدّم «عالم دبي للرياضة» هذا العام مخيّماً صيفياً للفتيات بعنوان (#EveryGirlCan)، حيث يمكن للفتيات من عمر 6 حتى 14 عاماً التسجيل لتحسين مهاراتهن في العديد من الأنشطة الرياضية.

فعاليات عائلية

وكانت فعاليات وعروض «مفاجآت صيف دبي» قد انطلقت في 21 يونيو الماضي وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، حيث يمكن للجمهور استكشاف العديد من الفعاليات العائلية المليئة بالمرح التي تقام في مختلف أرجاء المدينة، وتتضمن حفلات موسيقية، وعروض الألعاب النارية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تشارك فيها أكثر من 700 علامة تجارية في أكثر من 3500 متجر.

والتي تقدم للمتسوقين فرصة الحصول على صفقات شراء رائعة بتخفيضات تصل لغاية 75%. ويعود عرض «صفقة اليوم» مرة أخرى إلى مفاجآت صيف دبي ليعطي سكانها وزوّارها، فرصة الاستفادة من عروض تسوّق حصرية ويومية تقام في أحد المتاجر المحددة طوال فترة المفاجآت.

وكذلك فتح «عالم مدهش» أبوابه لزوّاره هذا العام ووفر للجميع فرصة الدخول المجاني لهذه الوجهة العائلية الرائعة، وتستمر فعاليات عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 أغسطس المقبل، ويقدم قائمة طويلة ومتنوعة من الأنشطة المسليّة والألعاب في أجواء مليئة بالمرح تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى الكثير من التجارب الرائعة.

«كوكا كولا أرينا»

من جهة أخرى، تستقبل صالة «كوكا كولا أرينا» في 14 أغسطس المقبل، فرقة «1975» البريطانية للإندي بوب التي تحيي حفلها الأول في دبي، لتقدم لجمهورها مجموعة من روائعها مثل «سمبادي إلس» و«روبيرز»، كما تحيي فرقة «ويست لايف» حفلها بتاريخ 29 أغسطس.

ولعُشّاق الضحك والفكاهة، موعدهم يوم 25 يوليو الجاري مع عرض «ستاند اب كوميدي» للشهير جايسون مانفورد وعرضه المميز الجديد بعنوان «مادل كلاس تور» في فندق «موفنبيك جي بي آر».

وهو العرض الذي قدمه أكثر من 200 مرة في المملكة المتحدة، ويصل إلى الجمهور في دبي لليلة واحدة، يستكشف العرض التحدّي الذي واجهه الكوميدي كونه كان ينتمي لفئة العمال في طفولته وبات من الفئة المتوسّطة عندما كبر.

باقة متنوّعة لزوّار «دبي مول»

عروض ترويجية، وخصومات مذهلة يقدمها «دبي مول»، تتراوح بين 25 و75% في متاجر الأزياء ومستلزمات الحياة العصرية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، مع حملة «مفاجآت وبهجة الصيف».

ومع انطلاق مهرجان مفاجآت صيف دبي، يحرص «دبي مول» على إثراء أجواء البهجة بين زوّاره، الذين سيكونون على موعد مع العديد من التجارب الترفيهية التي تضمن للعائلات فرصة تمضية أوقات لا تنسى. وسيحظى الزوّار بفرصة فريدة لمشاهدة الأعمال الفنية الساحرة والاستمتاع بالنشاطات التفاعلية، إضافة إلى عروض «انفق واربح» طوال أيام المهرجان.

ويعتبر هذا الموسم الوقت المثالي لتنزيل تطبيق «دبي مول» على الأجهزة المتحركة، حيث سيقدّم خلال فترة المهرجان مفاجآت يومية من خلال عرض «مفاجآت وبهجة الصيف الرقمية». ولغاية 20 يوليو الجاري، سيحظى حاملو بطاقات «ماستركارد» بمفاجآت قيّمة عند التسوق في ركن الأزياء (Fashion Catwalk).

كما يقدم «دبي مول» للزوّار فرصة الانضمام إلى أشهر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي من الإمارات والسعودية أثناء مشاركتهم في «تحدي تك توك».