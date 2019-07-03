«يا سلام 5».. دعم متجدّد للمواهب الناشئة

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسخها الماضية، تعود مسابقة «يا سلام» للمواهب الناشئة، التي تقدمها شركة «فلاش» للترفيه، للبحث عن نجوم المستقبل الشباب من المنطقة ودعمهم عبر توفير منصة فريدة للمواهب الموسيقية الإقليمية لعرض مواهبهم أمام الحشود في مهرجان «يا سلام 5» هذا العام، الذي يعد الحدث الترفيهي الأكبر على مستوى المدن المستضيفة لسباقات «فورمولا 1»، مع بداية شهر ديسمبر المقبل.

ومع احتفالها بانطلاق النسخة الخامسة، تمنح مسابقة «يا سلام» للمواهب الناشئة، الشباب الطموح فرصة فريدة للتعريف بمواهبهم وأصواتهم والارتقاء بهم إلى مصاف الشهرة على الساحة الغنائية الإقليمية، وللمشاركة في المسابقة، يجب على الفرق الغنائية والفنانين الشباب إرسال روابط لأغانيهم وصورهم والنسخ الأولية من مؤلفاتهم الموسيقية عبر الموقع الإلكتروني (www.yasalam.ae/‏‏‏etc2019) وذلك قبل منتصف ليل يوم الأحد 30 سبتمبر المقبل.