«الشارقة للنشر» تنضم إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مدينة الشارقة للنشر، إحدى مبادرات هيئة الشارقة للكتاب، وأول منطقة حرة في العالم مختصة بخدمة قطاع النشر والطباعة، انضمامها لقائمة أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذين يتمتعون بحق التصويت وممارسة الصلاحيات المتعلقة بتمثيل مصالح المناطق الحرة في مختلف أنحاء العالم.

ويمثل هذا الإنجاز لمدينة الشارقة للنشر فرصةً للاستفادة من المزايا التي تقدمها المنظمة العالمية لأعضائها مثل خدمات الدعم التشغيلي والإداري، وتسهيلات البحوث والدراسات، إلى جانب الدورات التدريبية المتقدمة والمتخصصة، وفرص المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الصلة، والاستفادة من الخدمات، والأدوات والمواد التعليمية والأكاديمية التي سيتم توفيرها ضمن مخرجات هذه الشراكة.

وقال سالم عمر سالم، مدير مدينة الشارقة للنشر: «توفر لنا عضويتنا في المنظمة الدولية فرصة إبرام شراكات استراتيجية مع المناطق الحرة الأخرى، والتعاون مع المؤسسات الاستشارية ومزودي الخدمات وصناع القرار والسياسات المتعلقة بتنمية قطاع الأعمال والمنظمات الدولية في العالم».