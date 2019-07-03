«فراغ في فصل خامس» تحصد جائزة أفضل عرض في «رم المسرحي»

المصدر: عمّان - رويترز

فازت مسرحية «‬فراغ في فصل خامس»، بجائزة أفضل عرض، فيما فازت مسرحية «بحر ورمال» عن نص للكاتب ياسر قبيلات بـ4 من جوائز مهرجان «رم» المسرحي الذي اختتم أول من أمس في الأردن.

كما فاز العرض بجائزتي «أفضل إخراج» وذهبت إلى الحاكم مسعود و«أفضل موسيقى» وذهبت إلى عبد الرزاق مطرية. وحصل عرض «بحر ورمال» للمخرج عبد السلام قبيلات على جوائز «أفضل سينوغرافيا» و«أفضل تأليف» للكاتب ياسر قبيلات و«أفضل ممثلة دور ثاني» وذهبت إلى حياة جابر و«أفضل ممثل دور أول» وذهبت إلى رشيد ملحس.

فيما حصل عرض «الجنة تفتح أبوابها متأخرة» للمخرج يحيى البشتاوي على «أفضل ممثلة دور أول» وذهبت إلى أريج دبابنة و«أفضل ممثل دور ثاني» وذهبت إلى حيدر كفوف.