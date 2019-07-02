ستيني ينطلق في رحلة من المغرب إلى مكة على متن دراجة هوائية

المصدر: فاتن صبح

مدفوعاً بشغف الاستكشاف والسفر أرسى كريم موستا الدراج المغربي البالغ من العمر" 65 عاماً" تحدياً جديداً يتمثل برحلة على الدراجة الهوائية من المغرب إلى مكة.

الرحلة التي انطلقت من الدار البيضاء في الرابع من مايو الماضي تأتي ضمن خطة من أربعة أشهر للسفر 100 كيلومتر في اليوم عبر مختلف البلدان للوصول إلى الوجهة المنشودة. وسيمرّ موستا أثناء الرحلة الممتدة ل120 يوماً على كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وبلغاريا وتركيا ولبنان والأردن وصولاً إلى المملكة العربية السعودية.

وعبّر موستا عن الأمر بالقول: " يشكل هذا التحدي الجديد نقطة متقدمة من مسيرتي كعدّاء"، سيما أنه قد أكد العزم بالانطلاق في رحلة لا تنسى، وعلماً أن مكة المكرّمة كانت حلمه منذ زمن.

وسيعمد موستا المغامر على امتداد مسار الرحلة إلى جمع التبرعات لمساعدة الأيتام في المغرب. ويعتمد نظاماً يبدأ بالاستيقاظ في الخامسة فجراً والذهاب في رحلة على الدراجة بين 80 و100 كيلومتر يومياً مع يوم عطلة واحد فقط في الأسبوع. وقد استعد لرحلة الأشهر الستة بقطع مسافة تتعدى الستة آلاف كيلومتر في المغرب.

ويشدد موستا الذي شارك في 165 سباق على أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا هدف، وأن "كل شيء ممكن مع القليل من الإرادة".