زكي نسيبة يشيد بشبكة الإذاعة العربية

المصدر: ■ دبي - البيان

أبدى معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة إعجابه بآلية وسير العمل في المقر الرئيس لعمليات شبكة الإذاعة العربية خلال الاجتماع الذي سبق جولة معاليه والوفد المرافق له للشبكة بمقرها في مدينة دبي للإعلام.

ورحب محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية بزيارة نسيبة والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون الإعلامي المتميز والقائم بين مكتب الوزير وجميع الإذاعات والتطبيقات الذكية، إضافة إلى الشركات الرقمية المتخصصة وشركات الوسائط المتعددة التي تتبع الشبكة.

وتعرف نسيبة والوفد الزائر إلى جميع الأقسام الإدارية والفنية ومقر العمليات الرئيسة في الشبكة، والإدارات الرئيسة التي تتبعها، واستمع إلى شرح لمختلف آليات العمل فيها، كما تم عرض فيديو توضيحي لآلية العمل في الإذاعات والشركات التي تتبع الشبكة.

جولة شاملة

وقام الوفد بجولة شاملة في الاستديوهات والمرافق الخاصة بالشبكة، بالإضافة إلى استديوهات الإنتاج التي تحتوي على أحدث وسائط التقنيات والمعدات السمعية والمرئية لتبث محتواها من خلال أكثر من 41 استديو إذاعياً ورقمياً للإنتاج الصوتي والمرئي وتعتمد جميعها على أحدث الأجهزة الفنية والتقنيات الذكية.

وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهم الاستراتيجيات المتبعة لضمان تقديم أفضل وأضخم تجربة ترفيهية وإخبارية في المنطقة والتواصل مع الملايين من مواطني ومقيمي الدولة من مختلف الجنسيات يومياً، كما التقى الوزير بالإعلاميين العاملين في الإذاعات التي تتبع الشبكة بمختلف لغاتها واستمع منهم إلى شرح مفصل حول طبيعة عملهم وما يقدمونه من رسائل إعلامية هادفة تستهدف أبناء جالياتهم المقيمة في الدولة، وما تقدمة لهم الشبكة من تسهيلات لأداء الرسالة الإعلامية الهادفة ضمن توجهات حكومتنا الرشيدة، ما يترجم التسامح واقعاً ملموساً على أرض الإمارات.

دور

وخلال الاجتماع الذي سبق الجولة تم خلاله مناقشة وبحث مجموعة من القضايا التي تهم الطرفين؛ بهدف تعزيز دور الشبكة في التعريف برسالة الإمارات الإنسانية ونهج التسامح الذي أصبح نهج حياة على أرض إمارات الخير .

والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمساهمة في إيصال الخدمات المتميزة التي تقدمها مختلف الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لجميع المواطنين والمقيمين والسياح والزوار من خلال مركز الأخبار المتكامل في الشبكة بلغات متعددة والذي يغذي الإذاعات بآخر الأخبار من خلال النشرات والمواجيز وعبر منصاتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وناقش الاجتماع مختلف الاستراتيجيات والأفكار المقترحة من الطرفين التي تهدف إلى إيصال رسالة ورؤية حكومتنا الرشيدة إلى مختلف شرائح المجتمع التي تتواصل معها الإذاعة وتعريفهم بأدوارها في إثراء الثقافة الإماراتية والاحتفاء بها وتقديمها إلى العالم والمحافظة على التراث، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة واستثماره في تعزيز التنمية في وطن اللامستحيل.

دعم

ثمّن مدير عام شبكة الإذاعة العربية زيارة الوزير للشبكة بالقول: توفر الشبكة منصة متعددة الوسائط تتواصل مع الملايين من المستمعين يومياً، ونحرص على تقديم محتوى يساهم في دعم رؤية الإمارات ومختلف الوزارات والجهات الحكومية التي تخدمها، معبراً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين في شتى المجالات، مبدياً استعداد الشبكة لأي تعاون من شأنه إثراء الساحة المحلية في إيصال رسالة الإمارات ونهجها المتسامح محلياً ودولياً.