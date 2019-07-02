«الفجيرة الثقافية» توقع اتفاقية مع دار نشر بلغارية

المصدر: الفجيرة - البيان

وقعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية اتفاقية شراكة وتعاون مع دار «الدراويش» للنشر والترجمة ومقرها بلغاريا، وذلك من منطلق رؤية الجمعية الرامية إلى بناء جسور التواصل الثقافي مع الثقافات الأخرى، وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للنشر في المنطقة والعالم.

وفي إطار الاتفاقية، التي وقعها خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ووفاء سالم، المدير التنفيذي لدار «الدراويش» للنشر والترجمة، في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ستقوم المؤسستان بدعم حركة النشر بين الإمارات وبلغاريا، وترجمة الأدب الإماراتي إلى اللغات العالمية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات والأسابيع الثقافية في مختلف البلدان العربية والأوروبية.

وأكد الظنحاني أن الاتفاقية تشكل أحد أهم الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية فيما يتعلق بصناعة الكتاب والنشر، فضلاً عن دعم المواهب الأدبية من الكتّاب الإماراتيين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن أهداف الجمعية في العمل على تحويل حركة الترجمة إلى عمل مؤسساتي يثري جهود دولة الإمارات في دعم حركة الترجمة في العالم العربي.

وقالت وفاء سالم: «نسعى لنشر الثقافة العربية وتعريف العالم الغربي والعربي بالكاتب والكتاب الخليجي، وتشرفنا بتوقيع اتفاقية النشر والترجمة مع جمعية الفجيرة الثقافية ممثلة برئيس مجلس إدارتها الأديب خالد الظنحاني، كما جاءت باكورة هذه الاتفاقية من خلال توقيع عقد نشر وترجمة للنتاج الأدبي للطفلة شيخة الحفيتي، آملين أن يتكلل هذا العمل الرائد بالنجاح للطرفين».