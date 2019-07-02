3 تخصصات جديدة في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

المصدر: الفجيرة - البيان

كشف علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عن إضافة الأكاديمية إلى مناهجها التعليمية 3 تخصصات جديدة، هي التمثيل، والنحت، والخزف والفخاريات، وذلك في إطار سعي الأكاديمية في الخروج عن الإطار التقليدي، وتوفيرها كافة التخصصات الفنية التي تطلبها الساحة الفنية وسوق العمل.

وأشار الحفيتي إلى أن الأكاديمية تشمل 3 أقسام أولها قسم الموسيقى الذي يحتوي على تخصصات للتعلم على الآلات الموسيقية الوترية مثل العود، والجيتار، والكمان، والقانون، والبيانو، إلى جانب تخصص الغناء والعلوم الموسيقية من خلال تدريس كافة النظريات الموسيقية. ويضم القسم الثاني الفنون البصرية، حيث يحتوي على تخصصات الرسم والخط العربي والتصوير، أما القسم الثالث يتضمن رقص «الباليه» الكلاسيكي.