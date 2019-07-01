مهووسة بالتجميل حتى النخاع

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

كشفت مضيفة جوية سابقة وموديل من اليابان تبلغ من العمر 39 عامًا عن هوسها بالتجميل منذ نعومة أظفارها، وأنها أنفقت أكثر من 280 ألف دولار على عمليات التجميل في العشرين عاما الأخيرة، بعد أن أصيبت بصدمة لأن والدتها لم تكن راضية عن مظهرها أبدًا.

وأجرت تسوباكي تمورني وفق "أوديتي سنترال" أول جراحة تجميلية لها عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها بعد تخرجها من المدرسة الثانوية مباشرةً. وفي الوقت الذي بلغت فيه العشرين من عمرها ، أصلحت أسنانها ، كما أجريت لها عملية تشكيل للعينين.

وقد ظلت تجري محاولات لا نهاية لها لتعزيز مظهرها الجسماني منذ ذلك الحين، وتقول إنها لا تعتزم التوقف عن عمليات التجميل إلى أن تموت، وهي مهووسة به حتى النخاع.