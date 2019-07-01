أجزاء من العالم تشهد كسوف كلي للشمس غداً

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تشهد الأنحاء الغربية من أمريكا الجنوبية و جنوب المحيط الهادي كسوف كلي للشمس يوم غد  2 يوليو 2019  ذروته الساعة 19:23 بالتوقيت العالمي، و لن تستطيع الدول العربية مشاهدته. 

و الكسوف  الشمسي هو حجب  قرص القمر لقرص الشمس بشكل مؤقت  على مناطق محدودة  من الأرض يستمر لبضعة دقائق، و ذلك لوجود القمر بين الأرض و الشمس مع بداية الشهر القمري . 

 يتبعه خسوف جزئي للقمر ( بنسبة 66%) يوم 16 يوليو 2019 ذروته الساعة 21:30 بالتوقيت العالمي و سيشاهد في الامارات و الجزيرة العربية و معظم أنحاء الوطن العربي.

اما الخسوف  القمري فهو حجب  الأرض لأشعة الشمس من  السقوط مباشرة على قرص القمر بشكل مؤقت  و يراه كل من يشاهد القمر وقت الخسوف ، و ذلك لوجود الارض بين القمر و الشمس في منتصف الشهر القمري . 

كما سيكون هناك كسوف حلقي نادر و مميز  للشمس في صباح 26 ديسمبر ستشهده الأجزاء الجنوبية الغربية من الدولة و سيكون كسوفا جزئيا في المناطق الأخرى من الدولة و عموم الجزيرة العربية  .

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