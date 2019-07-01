«القفزة العملاقة للبشرية» في المزاد

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

قد يصبح أمريكي تدرب في إدارة الفضاء والطيران (ناسا) واشترى كمية كبيرة من شرائط الفيديو لإعادة بيعها مليونيراً الشهر المقبل، عندما تقيم دار سوذبي مزاداً تقول إنه يضم التسجيل الأصلي الوحيد المتبقي لخطوات الإنسان الأولى على سطح القمر قبل 50 عاماً.

ويقول جاري جورج الذي كان طالباً جامعياً عندما اشترى 1100 شريط فيديو من ناسا بسعر 218 دولاراً تقريباً في مزاد حكومي. وقال جورج، وهو مهندس ميكانيكا متقاعد يبلغ من العمر 65 عاماً من مدينة لاس فيغاس، في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز، «لم أتصور قط أنها ذات قيمة».

لكن اتضح أن ثلاثة من هذه الشرائط ربما لا تقدر بثمن. فأحدها يسجل خطوات رائد الفضاء نيل أرمسترونغ الأولى على سطح القمر ومقولته الشهيرة: «هذه خطوة صغيرة للإنسان لكنها قفزة عملاقة للبشرية».

وقالت هالي فرير الناطقة باسم دار سوذبي للمزادات: إن التسجيلات تظهر أيضاً رائد الفضاء باز ألدرين وهو يتحرك وسط الجاذبية شبه المنعدمة على سطح القمر، ومكالمة رواد الفضاء الهاتفية مع الرئيس نيكسون، وتثبيت العلم الأمريكي هناك. وأضافت، أن من المتوقع أن تباع الشرائط بسعر يصل إلى مليوني دولار عند عرضها في مزاد بمدينة نيويورك يوم 20 يوليو.