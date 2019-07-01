مغربية على عرش الجمال العربي

المصدر: Ⅶ بيروت - البيان

توجت الحسناء المغربية «فريال الزياري»، ملكة جمال المغرب، بلقب «Miss Arab» ملكة جمال العرب لعام 2019، الذي أقيم في لبنان مساء الأمس، متفوقة على عدد كبير من الحسناوات من كافة أنحاء الوطن العربي.

وحول مشاركتها في المسابقة التي امتدت من 8 إلى 28 يونيو، قالت «الزياري» في تصريحات خاصة: «أنا وصيفة لملكة جمال المغرب، وعلى هذا الأساس أرسلت إيميل إلى الجهة المسؤولة عن المسابقة في لبنان وتم قبولنا، ثم حجزت في لبنان للمشاركة في المسابقة».

وأشادت «الزياري» بأجواء المنافسة التي دارت بين المشاركات العرب، موضحة: «كان هناك عدد كبير من المشاركات من أنحاء مختلفة من الوطن العربي، وتواجدت المشاركات من مختلف البلدان العربية، وعشنا أجواء تدريب ممتعة للغاية».

وتابعت: «كانت المنافسة شديدة إلى درجة كبيرة رافقتها روح التحدي والحماسة، وزيّن الأجواء المنافسة الشريفة بين المتسابقات أثناء فترة التحضير والتدريب، ولم تشهد الأجواء أية مشاحنات أو مواقف سلبية».