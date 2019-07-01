الجسمي ينعش بأغنياته جمهور «موازين»

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

في كل محطة يتوقف فيها، تعوّد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أن يبهر الناس، وأن يحمل لهم بعضاً من إرث بلاده، وما تفيض به من حب تجاه الآخرين، هكذا هو الجسمي، الذي حط أخيراً في الرباط المغربية، لينعش الجمهور بباقة من أغنياته، التي اختتم بها فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في نسخته الـ 18، في وقت طبعت فيه الطفلة سجى، قبلة على وجنتيه، تقديراً منها لتحقيقه لأمنيتها.

الجسمي، لم يبهر الجمهور بأغنياته فقط، تلك التي حلّق على متنها في فضاء المغرب، بعد أن التقاهم على منصة النهضة، المخصصة للأغنية الشرقية، حيث أفاض على جمهوره بما يحمله في قلبه من حب لافت للمغرب، وأهلها، فهو أحد «عشاق المغرب بفنه وعاداته وتقاليده»، وفق ما قاله في المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش المهرجان، الذي اختتم، أول من أمس.

عشق

«مهرجان موازين محطة مهمة في مساره الفني لكونه مهرجاناً عالمياً راقياً»، هكذا وصف الجسمي، مشاركته في المهرجان الأهم على مستوى المنطقة العربية، معرباً في الوقت نفسه، عن فخره لتمثيل بلده الإمارات في مهرجان يحتفظ بقيمة عالية على الساحة الغنائية. هذه ليست المرة الأولى التي يطل فيها الجسمي على خشبة «موازين»، لتبدو إطلالته هذه مناسبة ليعبر فيها عن عشقه للمغرب، مبيناً تقديره للمواهب المغربية.

ابتعاد الجسمي عن أضواء الإعلام، وعدم منحه لحوارات كثيرة، شكل واحداً من أهم المحاور التي تناولها المؤتمر الصحافي، حيث برر الجسمي ذلك، بأنه «ليس لديه حالياً أي جديد في أعماله الفنية»، مشيراً إلى أنه يفضل دائماً أن ينأى بحياته الشخصية عن حياته المهنية.

تلحين

الحديث مع الجسمي، اتسع ليتجاوز حدود «موازين» ويصل إلى مهرجان قرطاج التونسي، الذي غاب عنه هذا العام، ليبرر ذلك بالقول: «قرطاج قلبي، وغيابي عنه لا يتعلق بما حدث في الحفل الأخير». ومن جهة أخرى، أكد الجسمي أنه لا يفكر في التلحين، منوهاً بأنه كانت له تجربة مع الفنانة الراحلة وردة، ولكن «لم يشأ القدر أن تكتمل».

الجسمي لم يغمر الجمهور فقط بحبه، وإنما خصص الجزء الأكبر منه للصغيرة «سجى نظمي»، التي التقاها على هامش مشاركته في المهرجان، ليحقق لها أمنيتها، لتكافئه سجى بقبلة على وجنتيه، تعبيراً عن حبها لـ«الجبل»، الذي نشر صورة لهما، على «انستغرام»، مرفقاً إياها بتعليق قال فيه: «بهدف تحقيق أمنيتها. التقيتها وحققت هي أمنيتي أنا، الطفلة البطلة «سجى نظمي»، لتهديكم جميعاً مفاجأتها بالحفل.. من عيوني يا سجى».