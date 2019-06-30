موظف مهدد بالسجن 7 سنوات .. بسبب تأخره عن العمل

المصدر: وكالات

يواجه أمريكي روى قصة وهمية تتعلق بالشرطة لتبرير تأخره عن العمل، اتهامات حقيقية بالتزوير في مقاطعة نيوهامشير.

وذكرت صحيفة "كاليدونيان ريكورد" أن بول نيلسون البالغ من العمر 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، قد اتهم الأسبوع الماضي بالتزوير، وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وقالت الشرطة إن نيلسون أخبر مديره في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات في 11 مارس لأن أحد عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيراً بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.

وعندما شعر مدير نيلسون بالشك في صدقية هذه الرواية، أعطاه نيلسون خطاباً يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما.

بعدها، اتصل المدير بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.