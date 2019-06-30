حروق الشمس بالصغر تسبب السرطان بالكبر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أثناء فحص أحد أطباء الأورام امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا، لاحظ وجود بقع حمراء وبنية وسوداء على الجلد أعلى كتفها الأيمن.

وقد ثبت له أنها مصابة بسرطان الجلد ، وعلى الرغم من التشخيص والعلاج المبكر نسبيًا ، فقد امتد الورم إلى رئتيها وكبدها وعظامها.

ومنحها الطبيب وفقا لـ "ديلي ميل" ما بين ستة أشهر و 12 شهرًا للعيش، وترك تموت تدريجيا وسط دموعها.

وذكرت المرأة أنه ، عندما كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات قبل عشرين عامًا ، ذهبت عائلتها في عطلة صيفية إلى إسبانيا. ووضعت القليل من الكريم لواقي من أشعة الشمس.

وقد عانت من حروق الشمس بصورة سيئة للغاية من تقرحات ونزيف، وكان هذا بداية إصابتها بسرطان الجلد.

ويحذر الأطباء من أن حروق الشمس الشديدة بالصغر ولو لمرة واحدة، تسبب الإصابة بالسرطان في الكبر.