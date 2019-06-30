الأسبوع الثقافي الإماراتي في بوخارست يختتم فعالياته

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أخيراً، وبنـــجاح كبــير، فعاليات الأسبوع الثــــقافي الإماراتي، التي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست، خلال الفترة من 22 إلى 26 الجـــاري، بحضور الشيخ ســـالم القاســـمي، الوكيل المساعد لقطاع الــــتراث والفنون في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا.

وتم تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، بالتعاون بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والسفارة الإماراتية في رومانيا، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير علاقات الصداقة بين الشعبين الإماراتي والروماني.

لمحات تعريفية

وقدمت فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، لمحات تعريفية بالتراث والثـــقافة الإماراتية، وهـــدفت إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين في المجال الثقافي وتبادل الخبرات والمعارف حول العادات والتقاليد المحلية المتوارثة لدى الشعبين الصديقين.

إقبال جماهيري

وحظيت فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، بإقبال جماهيري واسع من مختلف أنحاء رومانيا، حيث اطلعوا على مشاهد حية جسدت الثقافة الإماراتية، وقدمت للجمهور فرصة التفاعل مع التراث الأصيل لشعب دولة الإمارات، وتضمنت الفعاليات عروضاً فنية من وحي التراث، وحفلاً موسيقياً، ومعرض صور فوتوغرافية للمغفور له الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقرية تراثية سلطت الضوء على فن الطهو الإماراتي، والحرف اليدوية، وفن التزيين بالحناء، وطريقة تقديم القهوة العربية.

ختام ناجح

وفي تعليق له على الختام الناجح لفعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، قال الشيخ سالم القاسمي: «إن استضافة العاصمة الرومانية بوخارست لفعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي، يعد انعكاساً للعلاقات الثقافية الوطيدة بين البلدين، وسعدنا كثيراً بهذا الإقبال الجماهيري الواسع، الذي حظيت به الفعاليات، وحرص الجمهور على التعرف إلى التراث والثقافة الإماراتية، الأمر يعد ترجمة لعمق العلاقات الطيبة بين الشعبين الصديقين، ويشجعنا على بذل المزيد في هذا المجال، للتعريف بتراثنا وثقافتنا، ومشاركة إرثنا مع العالم من حولنا، وتعزيز الحوار الثقافي المتبادل مع الشعوب الصديقة لشعب دولة الإمارات، بما يعمق أواصر التفاهم والتبادل المعرفي والثقافي، الذي يعد من أساسيات بناء العلاقات بين الشعوب التي تشاركنا ذات القيم والمبادئ الإنسانية».

وبدوره، قال الدكتور أحمد عبد الله سعيد المطروشي: «بمناسبة انتهاء الأسبوع الثقافي الإماراتي، يسرني أن أتقدم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، بالشكر كل الشكر، للدعم اللا محدود الذي نتلقاه منهم لرفع اسم الإمارات عالياً بين الأمم.