أعمال «فيلم زايد» تضيء على مسيرة الوالد المؤسس

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تمحورت مسابقة «فيلم زايد» حول فكرة الفخر والاعتزاز بمسيرة، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحقق الفوز بالمسابقة التي كانت قد أطلقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«قناة بينونة 5» متسابقون، كرمتهم اللجنة المنظمة في نهاية الأسبوع الماضي خلال حفل أقيم في مسرح مجمع الشيخ خليفة للطاقة بأبوظبي.

الفائزون

تم الإعلان عن الفائزين الذين عرضوا أفكارهم في أفلام قصيرة تتراوح مدتها بين 3 إلى 10 دقائق. بحضور غنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، وعيسى سيف المزروعي مدير عام قناة بينونة، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وحصد المركز الأول فيلم «عسل الصحراء» لـشاهين البشر من دولة الإمارات، وذهب المركز الثاني لفيلم «القدوة» للثنائي «روتشي أنديفيا» و«آرتي تريكاناد» من الهند، وحصد المركز الثالث فيلم «ماذا لو كان معنا اليوم» لمحمد أبو زنط من الأردن، وذهب المركز الرابع لفيلم «الرجل الأسطورة وحلمه» لـ«سانديب كامبليكال» من الهند، وحل فيلم «قصة الشيخ زايد» في المركز الخامس لمعاذ الطيب من السودان.

حول الأفلام المتنافسة قال انتشال التميمي رئيس لجنة التحكيم: نجح المتسابقون باختيار مادة الأفلام بشكل ممتاز، لكن من الناحية الفنية والتقنية كان هناك تفاوت. وأضاف: كل الأفلام الفائزة كانت باتجاه الوثائقي، إلا إحداها جاء معتمداً على جوهر عمل الشيخ زايد، وهو ما جعله ملهماً للناس بدءاً من فكرته بأن العمل هو الأساس. وأوضح عضو لجنة التحكيم المخرج عبدالله حسن أحمد: هناك جانبان بالمسابقة وهما الروائي الطويل والوثائقي، ولكنّ المتسابقين كانوا أكثر تفوقاً بالوثائقي، بسبب الأرشيف الكبير للشيخ زايد على قناة «يوتيوب» فاستفادوا منه بشكل جيد.

وعبّر شاهين البشر الفائز بالمركز الأول عن سعادته بالفوز وقال: كوني أكسب من أول مسابقة أشارك فيها فهذا مؤشر نجاح. وقال: شكل الفيلم فرصة جيدة للعمل على شخصية الشيخ زايد، رحمه الله، بعد أن كنا قد تـــعرفنا على مآثره العظيمة خلال نشأتنا.

استراتيجية مجتمعية

حول أهمية المسابقة قال غنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك، خلال كلمة ألقاها بمستهل الحفل: تسلط هذه المسابقة الوطنية الضوء على حياة وإنجازات ورؤية القائد العظيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وتفتخر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» برعايتها. وأضاف: تهدف المسابقة لتعريف أفراد المجتمع وتوعيتهم بالإرث الإنساني الراسخ للشيخ زايد وتوثيق مناقبه وإنجازاته، التي تجاوزت حدود الوطن، لتشمل العالم بأسره. وأكد المزروعي، أن دعم «أدنوك» لهذه المبادرة بالتعاون مع قناة بينونة يأتي ضمن استراتيجية الشركة المجتمعية، ودورها المحوري بمختلف الميادين والفعاليات التي تبرز التاريخ العريق والصورة المشرفة للإمارات.

قيم نبيلة

وفي كلمة له قال عيسى سيف المزروعي مدير عام قناة بينونة: إن إيمان الشيخ زايد المطلق بأن رأس المال البشري هو أهم العوامل الرئيسية بتقدم دولة الإمارات، وهو ما دفعه لصقل الكوادر البشرية وتنميتها. وأضاف: واستكمالاً لهذه الرؤية جاءت فكرة «فيلم زايد» ليكون محطة لاكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتنمية مهاراتها، وسط أجواء من المنافسة وتحفيز الإبداع والابتكار. وأكد أن القيادة الرشيدة تسير اليوم على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد، في بناء إنسان المستقبل الواعي والمسؤول، والقادر على صون وتدعيم الركائز المتينة التي تقوم عليها دولة الإمارات.

لجنة التحكيم

ترأس لجنة التحكيم انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي في مصر، وبعضوية كل من المنتجة زينة صوفان، والمخرج عبدالله حسن أحمد، والمخرج والمصور السينمائي ديميان ستيك.