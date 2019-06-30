صدور العدد الثالث من «الإمارات غداً»

المصدر: دبي - البيان

صدر أخيراً العدد الثالث من مجلة «الإمارات غداً» عن جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وفي طياته جملة من الموضوعات المتنوعة التي تصب في إطار جهود ومشاريع صناعة مستقبل الإمارات.

المجلة الفصلية التي يرأس تحريرها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، ضمت في عددها الجديد ملفاً خاصاً حول دور وأنشطة مركز دبي الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، حيث عكس الملف إسهامات المركز البحثية وتجاربه الزراعية المميزة في مجال استنباط أنماط نباتية تتكيف مع البيئة المحلية وتربتها الملحية القاحلة في إطار مساعي تعزيز الأمن الغذائي، حيث أحرزت الدراسات والبحوث العلمية نجاحات باهرة كشف عنها الملف.

سلطت المجلة الضوء أيضاً على رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء (ISS) في سبتمبر المقبل .

وبينما حمل الغلاف صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وهما يدشنان وزارة اللامستحيل التي أدهشت العالم.