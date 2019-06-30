ساهر ضيا يجمع بين البساطة والفخامة في أزيائه

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

تتلاشى الألوان في درجات من الباستيل أحياناً، وتظهر في أحيان أخرى بكامل وضوحها، لتشكل في النهاية مجموعة لونية اختارها بحرفية مصمم الأزياء اللبناني ساهر ضيا لتصاميم «الهوت كوتور» قبل أن تظهر تصاميمه لفساتين الزفاف الفخمة، والتي اختتم بها عرضه كضيف شرف في معرض العروس أبوظبي 2019 وذلك مساء أول من أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تحية لأبوظبي

عقب العرض قال ساهر ضيا في حديثه لوسائل الإعلام: يعتبر العرض بمثابة تحية إلى أبوظبي، وفيه قدمت 4 فساتين زفاف، استلزم فستان الختام المطرز بالذهبي، العمل لمدة 4 أشهر.

وإلى جانب فساتين الزفاف قدم ضيا 12 فستاناً للسهرة، استخدم فيها قصات مختلفة وألواناً تتراوح بين الباردة والحارة، موضحاً: الفكرة التي أردت إيصالها من خلال الفساتين، بأنه ليس من الضروري استخدام الألوان الفاتحة في فترة الصيف. وأضاف: لقد تغيرت الموضة العالمية الآن وأصبحوا يقدمون الألوان الغامقة مثل «الفوشيا والنيلي» في الصيف. وهو عكس المفهوم القديم بأن الألوان الفاتحة للصيف والقاتمة للشتاء. وتابع: في مجتمعاتنا العربية، ترتدي الشابات الألوان الفاتحة وعندما يكبرن يرتدين الألوان القاتمة، بينما في أوروبا تتعامل المرأة بالعكس مع هذه الألوان، فالألوان الفاتحة تلبسها المرأة في سن كبير.

موضة عالمية

ساهر ضيا الذي قدم عروضه في الإمارات وفي دول مختلفة من العالم أكد على أن الموضة الآن في مجال «الهوت كوتر» تعتمد على ماذا تحب المرأة أن ترتدي. وتابع: الأمر مختلف بالنسبة للملابس الجاهزة وفيها يعتمد المصمم على مجاراة الموضة.

وذكر ضيا أن المرأة الإماراتية لديها ذوق مميز. وأضاف: في هذا العصر تحاكي الأزياء النساء في العالم كله. وتابع: كان الجيل السابق من النساء الإماراتيات يملن إلى الأزياء المشغولة كثيراً، بينما يذهب الجيل الحالي للبساطة عند اختيار الأزياء. وأوضح: أنا كمصمم أميل للبساطة، أحب أن تبرز المرأة الفستان، وليس العكس.

وضيا المعروف عنه تقديم مجموعات من الأزياء المستوحاة من شخصيات نجمات عالميات منهن نجمة هوليوود الألمانية الأصل «مارلين ديتريش» كشف عن خطته الجديدة للعمل على مجموعة يحاكي فيها المغنية الشهيرة «داليدا» وأوضح: في بالي أكثر من شخصية مازلت أريد العمل عليها لكني اخترت «داليدا» للمجموعة المقبلة. وأوضح: تجمع «داليدا» المصرية ذات الجذور الإيطالية بين الشرق والغرب، وهو ما أبرزه. وفي ختام حديثه أشار إلى مشاركته المقبلة في عرض «هوت كوتر» سيقام قريباً في دبي.