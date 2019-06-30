رحيل الفنان المصري محمد أبو الوفا

المصدر: القاهرة - جنا حماد

غيب الموت الفنان المصري محمد أبو الوفا، والذى رحل أمس بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من التهاب شديد في الصدر، واحتجز في المستشفى فترة طويلة، وبالتحديد منذ أبريل الماضي، وفق ما أعلن نجله إسلام عبر فيس بوك، إذ قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أبي في ذمة الله».

والفنان محمد أبو الوفا بدأ حياته الفنية من خلال العروض المسرحية، وانتقل بعدها للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل «المرسى والبحار» مع يحيى الفخراني لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها مسلسل «العراف» مع الفنان عادل إمام، وفيلم «الجزيرة» مع الفنان أحمد السقا.

ويعتبر مسلسل «ابن حلال» مع الفنان محمد رمضان هو العمل الأشهر لأبو الوفا، حيث كان لهذا العمل الفضل في أن يصبح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية.