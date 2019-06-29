إعادة افتتاح قصر السينما في مصر بعد توقف 3 أعوام

المصدر: القاهرة - البيان

شهدت القاهرة إعادة افتتاح قصر ثقافة السينما، بعد توقف استمر 3 أعوام، وتعيد وزارة الثقافة تشغيله بعد تطويره وإعادة تأهيله.

وتأسس قصر ثقافة السينما عام 1989، وتوقف عن العمل عام 2016 لتطويره وتزويده بوسائل الحماية المدنية، واستمرت الهيئة في إجراء عملية التطوير، حيث تم الانتهاء من وضع منظومة الحماية المدنية، وتحديث أجهزة العرض به.

وأعدت وزارة الثقافة المصرية خطة عمل وبرنامج تشغيل لقصر ثقافة السينما عقب تشغيله، يشمل دورات متخصصة، ومعرضاً شهرياً للتصوير الفوتوغرافي، يضم وعدة نوادٍ للسينما العالمية والأفريقية واللاتينية والأوروبية والنادرة، ونادياً آخر لأفلام التجربة الأولى سواء الروائية أو التسجيلية، وأمسية أسبوعية بعنوان نجم وندوة، وعروضاً لأفلام مقتبسة من أعمال روائية، إلى جانب إنتاج الأفلام التسجيلية.