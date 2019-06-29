نشاط الفنانين على مواقع «التواصل» يُظهر انتعاش الأغنية العربية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حالة انتعاش لافتة يعيشها نجوم الغناء العربي، في وقت بدت فيه أجندتهم مكتظة بالأنشطة، فما يكاد ينتهي مهرجان حتى يطلوا على خشبة آخر في إحدى الدول العربية، حالة الانتعاش هذه طالت أيضاً حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعض نجوم الغناء، عاشوا اللحظة ووجدوا في كواليس مهرجانات الموسيقى فرصة سانحة لإطلاق تصريحاتهم وأغنياتهم على حد سواء، في وقت تحولت فيه «زلة لسان» ميريام فارس، إلى مادة دسمة، لمعظم رواد التواصل الاجتماعي.

عبر انستغرام، أطل المغني الإماراتي فايز السعيد، ليعلن عن انتهائه من تسجيل أغنيته الجديدة، «النفس والروح»، التي رافقه فيها المغني العراقي محمد عبد الجبار، حيث نشر السعيد مقطعاً من الأغنية الجديدة، التي كتبها حازم جابر، ولحنها أزهر حداد، ووزعها نور هاشم، فيما تم تسجيلها في استوديوهات فايز السعيد ساوند آند ميديا في دبي.

ألبوم

نجح مهرجان موازين الدولي الذي يختتم فعالياته غداً، في جذب عيون عشاق الموسيقى إليه، حيث اعتلى خشبته ثلة من نجوم العرب، بدءاً من الفلسطيني محمد عساف الذي أكد نيته إعادة الراحل عبد الحليم حافظ بروح عصرية، واللبنانية اليسا، التي نفت وجود أي خلاف مع زملائها، ووضعت ذلك تحت إطار «الشائعة المغرضة»، ومواطنها رامي عياش، الذي أصدر أخيراً ألبومه الجديد «قصة حب» وتضمن 10 أغنيات. رامي اختار منصة موازين لإطلاق أغنيات الألبوم الجديد، الذي قام بتصوير أغنيتين منه الأولى بتوقيع المخرج فادي حداد، فيما تشاركه الفنانة المصرية فيفي عبده كليب أغنيته الثانية «يا سكاكر السكر».

اعتذار

من على خشبه موازين أطلت أيضاً المغنية اللبنانية ميريام فارس، حيث استقبلت بحفاوة، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، بعد «زلة لسان» فهم منها الإساءة إلى مصر، حيث قالت: «أنا صرت ثقيلة على مصر»، لتثير هذه «الزلة» عاصفة ضد الفنانة اللبنانية، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اضطرها للعودة والاعتذار عن تصريحاتها التي أطلقتها خلال مؤتمرها الصحافي على هامش المهرجان، مبررة ذلك بـ «أنه خانها التعبير».

قبول نقابة المهن الموسيقية في مصر لاعتذار ميريام فارس، وضعها في ميزان المقارنة مع قرارها الذي اتخذته مع المصرية شيرين عبد الوهاب، التي صدر بحقها قرار بالمنع من الغناء، دام لأشهر.

انتخابات

«زلة لسان ميريام فارس»، حولت العيون نحو انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، التي يبدو أنها تجري على «صفيح ساخن»، لا سيما بعد إعلان الملحن والشاعر مصطفى كامل، عزمه الترشح منافساً بذلك النقيب الحالي الفنان هاني شاكر الذي امتنع حتى الآن عن الترشح لدورة جديدة، وأكد مصطفى أنه سيصدر حال فوزه قراراً بمنع ميريام من الغناء داخل البلاد إلا بعد التحقيق معها.

ثلة

ومن المغرب إلى السعودية، حيث كشفت المغنية المصرية أنغام، عبر حسابها على «انستغرام» عن عودتها إلى المملكة، للمشاركة في حفلات مهرجان صيف الباحة، علقت أنغام التي نشرت بوستر الحفل، على انستغرام، بالقول: «انتظرونا لأول مرة في مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية»، في إشارة منها إلى اجتماعها مع محمد عبده لأول مرة في السعودية، بعد أن التقيا سابقاً في حفل أقيم في القاهرة.

40

وفي السياق ذاته، فاجأت المغنية ديانا حداد، جمهورها بإعادة تقديمها للأغنية الوطنية «سيوف العز»، وذلك بعد مرور 40 عاماً على طرح محمد عبده للأغنية، التي كتبها الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن. ديانا قدمت الأغنية بتسجيل وتوزيع جديدين، الأمر الذي منحها طابعاً مغايراً، فيما علقت على تويتر، بالقول: «كلنا سلمان، وكلنا محمد، إهداء مني لكل السعودية وأهل السعودية الغاليين على قلبي، شكر موصول لفنان العرب الفنان القدير محمد عبده والشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن».