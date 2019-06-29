«كلمة» يعلن عن توجهاته الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - البيان

في معرض مشاركة مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في «ندوة الترجمة في دول الخليج العربي» التي استضافها «مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية»، في الرياض، أعلن مشروع «كلمة» عن أهدافه الاستراتيجية المستقبلية التي سيركز على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن السعي إلى تطوير وتحديث خدماته لتواكب آخر التطورات الحاصلة في عالم النشر الحديث، بما يعزز من المكانة التي حققها «كلمة» منذ انطلاقته في عام 2007.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إن مشروع «كلمة» حدد أربعة أهداف جديدة سيعمل على تحقيقها خلال هذا العام، تتمثل أولاً بإحياء الترجمة العكسية وتقديم الكتاب والمؤلف العربي إلى الثقافات الأخرى، وبناء وتطوير مشروعي النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي، والتركيز على قنوات التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى إحياء ما درج عليه من شراكات مع الناشرين العرب والإماراتيين في القطاع الخاص، عبر النشر المشترك وبرنامج تسويقي ضخم للكتاب العربي دولياً.

وبدوره، أكد سعيد حمدان الطنيجي، مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن الأهداف الاستراتيجية المستقبلية لمشروع «كلمة» تتضمن «المحافظة على جودة الترجمة، وترجمة أهم وأبرز الكتب التي تلبي احتياجات القراء على اختلاف شرائحهم واهتماماتهم، وتمثل إضافة إلى المكتبة العربية، ومواصلة الاهتمام بجودة مواصفات الكتاب، والسعي إلى الترجمة من لغات أخرى جديدة، وتطوير وتغذية قاعدة بيانات المترجمين والمراجعين والمدققين بأسماء جديدة».

دور ريادي

وقدم الطنيجي خلال الندوة ورقة بحثية جاءت بعنوان «دولة الإمارات العربية: دورها الحديث والماضي في مآلات الترجمة والثقافة من خلال مؤسساتها»، تضمنت في سياق استعراضها التاريخي والبحثي لواقع الترجمة في دولة الإمارات. وقال إن مشروع كلمة يسعى من خلال إحياء الترجمة العكسية، إلى فتح سبيل آخر يقود إلى ترجمة مؤلفات وكتب أهم الكتاب العرب إلى لغات العالم، وخاصة اللغات العالمية الأكثر شيوعاً وإبرام اتفاقيات تعاون ونشر مشترك مع دور نشر عالمية رائدة بهدف التوزيع والانتشار في مختلف الأسواق العالمية، بما يخدم حلماً عربياً قديماً في تقديم الثقافة العربية إلى الشعوب الأخرى. وبخاصة أن النشر الإلكتروني والكتاب الصوتي يشكلان خطوة أسياسية في المرحلة المقبلة لمشروع «كلمة». ويسعى المشروع إلى مواكبة الجديد في مجال صناعة النشر وطرح كتب «كلمة» بصيغ جديدة تتلاءم مع التطور المتلاحق في مجال النشر.