إيرادات «ليون كنغ» تحطم الأرقام القياسية

المصدر: دبي - عمر حرز الله

قررت شركة ديزني تأجيل عرض النسخة الجديدة من فيلم «ليون كنغ» (الملك الأسد)، وذلك وسط تسجيل أرقام قياسية جديدة له. ونقلت «ديلي ميل»، عن شركة «فاندانغو» لخدمة التذاكر السينمائية قولها، إن الفيلم تجاوز خلال الـ 24 ساعة الأولى من مبيعات التذاكر قبل الإصدار، أي فيلم كلاسيكي متحرك لديزني.

وغردت ديزني على موقعها في تويتر قائلة، إن فيلم «الملك الأسد»، تغلب على النسخ المعدلة الجديدة من أفلام «الجميلة والوحش» و«علاء الدين». كما تغلب الإصدار الجديد على إصدار عام 2017 من الفيلم نفسه، الذي حقق 1.2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

وبيع من تذاكره في الساعات الأربع والعشرين الأولى، عدد أكبر من تذاكر أحدث إصدار من فيلم «علاء الدين»، الذي قام ببطولته ويل سميث، وحقق أكثر من 800 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، و293 مليون دولار محلياً منذ إصداره في 24 مايو الماضي.

وهذا يعني أن فيلم «ليون كنغ» سيحقق أرباحاً تزيد على مليار دولار، لصالح ديزني، عندما يباشر بعرضه في دور السينما في 19 يوليو.