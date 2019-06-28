مركز جميل للفنون يقيم مخيماً صيفياً للصغار

المصدر: دبي - البيان

ينظم مركز جميل للفنون مخيمين صيفيين للصغار بين 8 و13 عاماً، تحت إشراف فنانين ومبدعين من الإمارات. ويتألف كل مخيم من خمسة أيام (7 /‏ 11 يوليو /‏ 21 /‏ 25 يوليو)، في برنامج شامل من ورش العمل والأنشطة العملية التي تستلهم من معارض الإبداع من فن جميل.

يهدف المخيم إلى تنمية روح الإبداع عبر التفكير في الفن وصنعه، وأنشطة من قبيل الرسم والكولاج وصنع النماذج والأفلام والتفكير الجماعي وجلسات القراءة، والبحث عن أنماط فنية في الطبيعة، والمشاركة في صنع تركيب كبير الحجم يحاكي المدن، باستخدام مواد معاد تدويرها. ويأتي المخيمان بتعاون من مؤسستي فن جميل ومجتمع جميل، لتتكامل جهود هاتين المؤسستين في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع والمساعدة في توفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.