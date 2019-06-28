«العروس أبوظبي 2019» خيارات متعددة للجميع

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

يتميز معرض العروس أبوظبي 2019، بالتنوع الذي تحتاج إليه الشابة في ليلة العمر، عبر أروقته، يمكن أن تجد الكثير من الأفكار لتصاميم فساتين الزفاف، والمجوهرات وتنسيق صالة الأفراح، والتجميل والحلويات، وغير ذلك من معروضات تتيح أمام المتجولين العديد من الخيارات. والمعرض الذي افتتحته ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي، بحضور سيدة الأعمال الريم مبارك العامري منسق العلاقات بالمكتب الخاص للشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد من سيدات الأعمال، تشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية محلية وإقليمية ودولية.

عروض يومية

ينظم المعرض، عروض أزياء يومية لعدد من المصممين الإماراتيين والعرب، ومن أنحاء العالم. وفي يومه الأول، قدم المعرض عروضاً حصرية لأحدث الأزياء الخاصة بالعرائس العربية والهندية، والتي تتميز بتناسبها مع خطوط الموضة المعاصرة، منها عروض «دوجون» من نسرين، وعرض مريم الخلف، وفي أركان أخرى من المعرض، استمعت الزائرات إلى العديد من النصائح الخاصة للعناية ببشرتهن، أو حول مكياج العروس، كما استفدن من مجموعة من العروض الترويجية، وتعرفن بشكل مفصل إلى الطريقة المثلى للتصوير. بجانب مجموعة من العروض التعليمية والترفيهية، مثل «الجمال والصحة: أهمية النشاط البدني والنُهج الغذائية الذكية»، و«مقومين العظام ومواءمة آلام الظهر، والتمرين قبل الزفاف وبعده».

كما خصص المعرض مكاناً للأطفال والأسرة، تقام فيه العديد من الورش الجاذبة، مثل الورشة التفاعلية لصنع "دبدوب" دميتك المحشوة، وفيها يتمكن الأطفال من صنع دميتهم المحشوة باختيارها وحشوها وإعطائها صوتاً، إلى جانب ورشات أخرى خاصة بالمأكولات.

التنين الملكي

تتميز هذه الدورة من معرض العروس أبوظبي، الذي يختتم يوم غد السبت، باستضافتها لمركز التنين الملكي الثقافي، ومن خلاله تعرض العديد من العلامات التجارية الرائدة في هونغ كونغ، ما سيتيح للزوار إلقاء نظرة على أفضل ما تقدمه هذه السوق في مجال الأزياء والمجوهرات والأكسسوارات، وغير ذلك الكثير، كما يستضيف كبرى الأسماء الصينية، مثل مصمم ومصنع فساتين الأزياء الصيني الشهير جورسي، واختصاصيين في مجال المجوهرات والأكسسوارات، بجانب شركات تنظيم الفعاليات والمفرقعات وأضواء الاحتفال وإطارات الزفاف.

فعاليات

تقام اليوم العديد من عروض الأزياء اليومية لكل من وديمة العمري، وعرض "جاريمون روفيروس"، وعرض ساهر ضياء. إلى جانب العديد من الفعاليات والعروض الترويجية المتعلقة بالجمال وبتنظيم الحفلات.