«قهوة بورصة مصر» حكايات المجتمع على الطاولة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

قصة تتشابك خيوطها الدرامية، تتمدد على طول يوم واحد، يقضيه أبطال «قهوة بورصة مصر»، متحلقين على طاولات أحد المقاهي الشعبية، لكل واحد منهم حكايته، ولكل قصة خيوطها وشخصياتها التي تتشابك معاً، لتشكل العمود الفقري لفيلم «قهوة بورصة مصر»، للمخرج أحمد نور. الفيلم الذي رأى النور، أول من أمس، في فوكس سينما بمول الإمارات، حيث استضاف العرض الأول للعمل، الذي مد سجادته الحمراء أمام منتجه السعودي عاطف سندي، حيث جاء ممثلاً عن طاقم الفيلم.

عرض جماهيري

احتفاء فوكس سينما بالعرض الأول للفيلم، كان تمهيداً لانطلاق عروضه الجماهيرية في الإمارات، والتي بدأت أمس، في كافة صالات العرض المحلية، حيث جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق العروض الجماهيرية للعمل في مصر ومنطقة الخليج، وبقية الدول العربية، ليشكل ذلك إطلالة جديدة، للممثل الكوميدي علاء مرسي، يرافقه الممثل حسن حسني، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، محمد لطفي، مصطفى قمر، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوى فؤاد، ريكو، مدحت تيخا، وغيرهم. عاطف سندي، أكد في حديثه مع وسائل الإعلام، أن حكاية الفيلم، تمثل شرائح المجتمع العربي والمصري المختلفة. وقال: «معروف أن البورصة هي مكان يتداول فيه الناس المعاملات المالية، وكذلك هي المقاهي، حيث يتبادل فيها الناس الأخبار والحكايات، والقصص الاجتماعية، ومن هنا، جاءت حكاية الفيلم، حيث تتوزع الحكايات على طاولات القهوة، وكل واحدة منها مختلفة عن الأخرى، لتؤسس جميعها حكاية الفيلم الشاملة، والتي تعبر عن مختلف شرائح المجتمع العربي والمصري».

أحداث

حكاية الفيلم تستعرض من خلال ما يجري في حدود المقهى، الواقع في وسط مدينة القاهرة، الكثير من الأحداث، ويتضح من خلالها شكل المجتمع المصري، وأنماطه المتعددة وطبقاته المختلفة، ليأتي العمل راصداً لكافة التقلبات التي شهدها المجتمع المصري على مر الزمن، في وقت فاحت من زوايا المقهى رائحة الذكريات وأغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وبرزت الفروقات المجتمعية على اختلافها. ورغم قدرة الفيلم على ملامسة المجتمع ووجدانه، إلا أن حكايته لم تخلُ من جرعة الكوميديا التي قدمها نجوم الفيلم، وعلى رأسهم حسن حسني، ولطفي لبيت، وعلاء مرسي، حيث يمكن وصف العمل بأنه «عائلي بامتياز»، عبر تطرقه للعديد من القضايا المجتمعية المهمة.

بطولة العمل لا تقتصر فقط على نجوم السينما المصرية، وإنما ضمت أيضاً عدداً من المواهب الشابة، وعلى رأسهم الشابة مريم صبري عبد المنعم، ومحمد علاء مرسي، والسعودي محمد سندي، علماً بأن العمل من تأليف غادة حفني، وعلاء مرسي، وإخراج أحمد نور، فيما يشارك فيه المغني مصطفى قمر، أحد أبطال الفيلم، بأغنية ضمن الأحداث، بعنوان «قهوتنا».