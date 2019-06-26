«زايد للكتاب» تترجم «الدينوراف» لحصة المهيري

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن توقيع اتفاقية بين دار الهدهد للنشر والتوزيع ودار النشر الإيطالية ماركوس جي ماركوس للنشر، لترجمة كتاب «الدينوراف» للمؤلفة الإماراتية حصة المهيري، الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل والناشئة لعام 2018، التي بموجبها سيتم إصداره بثلاث لغات هي: الإيطالية والفرنسية والإنجليزية.

جاء ذلك خلال اجتماع نظم في أبوظبي بحضور ماركو زابارولي، الناشر ومؤسس دار ماركوس جي ماركوس للنشر، والكاتب علي الشعالي، مؤسس وصاحب دار الهدهد للنشر والتوزيع، بصفته صاحب حقوق النسخة العربية من الكتاب، وحصة المهيري، الكاتبة الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب لأدب الطفل 2018.

وبهذا الصدد قال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «تسعى جائزة الشيخ زايد للكتاب لدفع عجلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات العالمية الحية من خلال منحة الترجمة التي أطلقتها الجائزة في عام 2018. إنّ ترجمة كتاب الدينوراف اليوم إلى اللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية هي خطوة مهمة تعزز فيها الجائزة دورها في الارتقاء بأدب الطفل وتأسيسه على المبادئ الإنسانية المشتركة».

ومن جهته، قال ماركو زابارولي: «إنني معجب بشخصية حيوان «الدينوراف»، التي ستكون أول شخصية تتحدث لغات عدة، ويسرنا أن ننقل هذه الشخصية الرائعة التي ولدت في قلب الصحراء إلى إيطاليا لتكون صديقاً جديداً للأطفال هناك». وقال علي الشعالي: «هذه دفعة كبيرة للأمام وننظر لها كفرصة لدخول الكتاب العربي لأسواق جديدة ولقراء جدد».