هنيدي يستهلّ جولته العالمية من دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يستعدّ الممثل المصري محمد هنيدي، للمرّة الأولى، في تاريخه الفنّي، للوقوف على أعرق المسارح العالمية في جولة فنية للكوميديا الحيّة «ستاند أب كوميدي»، حيث يجوب 20 دولة حول العالم على مدار عام كامل، في عرض يحمل عنوان «هنيدي لايف».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أقيم أول من أمس، بفندق «أرماني» في برج خليفة بدبي، استضاف النجم، وتحدث خلاله كل من الفنانة ندى موسى، وفيصل المكري، الرئيس التنفيذي لشركة «خيال» السعودية، وروبرت هارتمان، مؤسس ورئيس شركة «ليفيتي لايف»، فيما أدار الجلسة محمد طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة «بوك يور ستار جلوبال» وشركة «إمبريزاريو لايف» القاهرة.

جولة عالمية

جولة هنيدي العالمية ستنطلق في 22 سبتمبر المقبل، من خشبة مسرح «بيكون ثياتر» في «ماديسون سكوير» بمدينة نيويورك، ليتواصل العرض في باقي الولايات الأمريكية، وكندا وأستراليا وأوروبا وآسيا وينتقل إلى بلدان الشرق الأوسط، حيث يطل هنيدي على جمهوره من العاصمة السعودية الرياض أواخر أكتوبر المقبل، ثم يلتقي عشّاقه في الإمارات في كلّ من دبي وأبوظبي، إلى جانب الكويت، ولبنان وعدد من الدول العربية.

وأعرب هنيدي عن سعادته بخوض هذه التجربة التي وصفها بالأولى والمتميزة، مؤكداً أن الوقوف ورؤية الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم أمر غاية في الأهمية لكل فنان، لافتاً إلى حرصه على تقديم كلّ ما يسعد الجماهير ويرسم الابتسامة على وجوههم والتعريف بخصوصية الهوية والثقافة العربية.

وعلّق هنيدي قائلاً: «فكرة «ستاند أب كوميدي» راودتني منذ سنوات، بحكم شغفي ومحبتي للمسرح، ولطالما كانت خشبة المسرح البداية لكلّ شيء في مسيرتي الفنية، فأنا عاشق للمسرح، قدمت الكثير من الأفلام والمسرحيات التي لاقت استحسان ومحبة الجماهير وهذه المرّة الأولى التي سأقف فيها أمامهم لأقدم لهم هذا النوع من الفن الذي أعده متميزاً وشبيهاً إلى حد كبير بالأعمال المسرحية التي كنت وما زلت أقدمها، وبلا شكّ لدي الكثير من المواضيع التي سأطرحها برفقة كتّاب السيناريو المبدعين عمر وأحمد طاهر».

عامل مشترك

من جانبه، قال روبرت هارتمان، مؤسس ورئيس شركة «ليفيتي لايف» الفنية المختصة بإنتاج جولات عالمية لنجوم عالميين: «قضيت 37 عاماً في الوسط الفني الكوميدي، تعلمتُ خلالها أن هناك عاملاً مشتركاً في الكوميديا يتجاوز الاختلافات والتحيزات الثقافية، وهو ما دفعني للتعاون مع الفنان محمد هنيدي في جولته العالمية وعرضه الأول في الولايات المتحدة، بهدف تبادل هذه التجارب الإنسانية مع المجتمعات العالمية المختلفة».

عروض استثنائية

بدورها، أوضحت كندرا رافانياني، المتحدث الرسمي باسم شركة «إمبريزاريو لايف» الإمارات: «نحرص على تقديم عروض استثنائية لجمهور المنطقة العربية والعالم، والتعاون مع فنان كبير مثل محمد هنيدي يشكل فرصة لتقديم محتوى إبداعي يلبي طموح محبي الكوميديا وفن ستاند أب كوميدي، وتجربة لإطلاعهم على الإبداع العربي في هذا المجال عن قرب».

مكسب كبير

فيما أشار فيصل المكري، الرئيس التنفيذي لشركة خيال السعودية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، راعية حقوق تسويق وتنظيم العرض في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، إلى أن العمل مع الفنان محمد هنيدي مكسب كبير للجماهير السعودية، مشيراً إلى أن المسرح يفتقد هذا النوع من الإبداع ولا سيما أن الذي يقدمه فنان له تاريخ كبير وحضور جماهيري واسع. أما الفنانة ندى موسى فأشارت إلى شغفها بالعمل مع محمد هنيدي، حيث قالت: «لطالما حلمت بالعمل مع محمد هنيدي، وقد حظيت بذلك في مسرحية «3 أيام في الساحل»، وكانت تجربة استثنائية».