رواق الفن يطلق معرض «سرديات تأملية» سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعا رواق الفن، المتحف الأكاديمي بجامعة نيويورك أبوظبي، عشاق الإبداع لاستكشاف عوالم تخيلية لـ4 من الفنانين المقيمين في دولة الإمارات، الذين يعتبرون من الأسماء التي شقّت طريقها في دروب الفن انطلاقاً من منطقة الخليج العربي وصولاً إلى العالمية، وذلك ضمن الفعاليات التي ستقام خلال فصل الخريف المقبل.

ويفتتح المعرض أبوابه أمام الزوّار خلال الفترة الممتدة من 16 سبتمبر ولغاية 7 ديسمبر المقبلين، وذلك بإشراف مايا أليسون، رئيس القيّمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي، المدير التنفيذي لرواق الفن، ومن خلال الدراسة الدقيقة لمحيطهم في الدولة، يعكس كل من الفنانين المشاركين رؤيتهم الخاصة بالمستقبل الذي نتشاركه جميعاً، وهم الفنانون، أريج قاعود، أيمن زيداني، جميري، ورجاء خالد.

أعمال تركيبية

ويمثّل معرض «سرديات تأملية» سلسلة من الأعمال التركيبية الجديدة التي يستكشف عبرها كل فنان مفهومه الخاص للبيئة على اختلاف أنواعها سواء الطبيعية أو الاصطناعية أو الافتراضية، حيث يطرح كلٌّ منهم سؤالاً مهماً يتلخّص في كيفية إنشاء الكائنات البيولوجية البشرية وغير البشرية لعوالمنا الطبيعية والاصطناعية والافتراضية، ويناقش قدرتها على البقاء فيها والعيش في رحابها. وكان الفنانون الـ4 قد طوّروا ممارساتهم في دولة الإمارات، ونجحوا في تسجيل أسمائهم على قائمة الرواد في المنطقة كبداية للانطلاق نحو العالمية. كما أن أعمالهم التخيّلية تبدو متشابهة في سياق إبداعها، إذ يقومون باستنباط عوالمهم الحالمة داخل العالم الواقعي.