المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينطلق في تونس غداً

المصدر: Ⅶ تونس - الحبيب الأسود

تنطلق في تونس غداً، فعاليات الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وأعلن المدير العام للاتحاد، م. عبدالرحيم سليمان، أن 273 عملاً إذاعياً وتلفزيونياً ستتنافس على جوائز الدورة، وقال إن «هذه التظاهرة الإعلامية والفنية والتكنولوجية الأعرق في العالم العربي تكتسب أهمية خاصة هذا العام، لاسيما أنها تتزامن واحتفالية اتحاد إذاعات الدول العربية (بيت الإعلاميين العرب) بالذكرى الخمسين لتأسيسه»، مؤكداً أنه تم اعتماد برمجة متنوعة تركز على التعريف بتاريخ الاتحاد منذ نشأته في الخرطوم عام 1969.

وسيحضر المهرجان روّاد الاتحاد وكل من كان لهم تأثير في مسيرته من كل الدول العربية، يتم خلاله تكريم مجموعة من ألمع نجوم الإذاعة والتلفزيون والسينما العربية.