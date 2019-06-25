مذيع مصري يتعرض للسخرية لجهله «بعروبة» موريتانيا

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى المذيع المصري مدحت شلبي انتقادات لاذعة، بسبب مقطع فيديو أظهر جهله "بعروبة" موريتانيا، خلال برنامج كروي يعرض بمناسبة كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر.

وظهر شلبي في مقطع الفيديو وهو يطلب من أحد الضيوف الذين استضافهم على هامش بطولة كأس أمم أفريقيا، أن يتحدث باللغة الموريتانية.

وتفاجأ الإعلامي المصري بأن موريتانيا تتحدث اللغة العربية، إذ كان يسأل الضيف عن الوسيلة التي تعلم بها اللغة العربية ليخبره الأخير بأن الموريتانيين يتحدثون العربية.

وسأل شلبي الضيف: "كيف تتقن العربية وأنت موريتاني؟ أين تعلمت العربية؟ ليخبره الطالب الموريتاني الذي حل ضيفا على البرنامج، بأنه يتحدث العربية لأنها اللغة المستخدمة في موريتانيا.

وأثار حديث شلبي موجة من السخرية والهجوم الشديد عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم معرفته بعروبة موريتانيا.

وعرضت حلقة برنامج الإعلامي والمعلق مدحت شلبي عن موريتانيا بمناسبة المباراة الأولى لموريتانيا في بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر، والتي انتهت بهزيمة الفريق الموريتاني أمام مالي بنتيجة 4-1.