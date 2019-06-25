حلزون يقطع الكهرباء في اليابان ويتسبب بتأخير 12 ألف راكب

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب حلزون بقطع الكهرباء وإيقاف جزء من عمل سكك قطار اليابان الشهر الماضي وتأخير 12 ألف راكب تقريباً عن أعمالهم.

وكان الركاب يستقلون القطارات صباحاً للوصول إلى وجهاتهم، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ تأخر 12 ألف راكب تقريباً، بعد أن قطعت الكهرباء على الخطوط التي تديرها شركة السكك الحديدية "JR Kitakyushu"، في المنطقة جنوب كيوشو في اليابان، بحسب موقع "سي إن إن."

وحصل انقطاع الكهرباء في تمام الساعة 9:40 دقيقة صباحاً، مما أجبر الشركة على إلغاء رحلة 26 قطاراً. وتعتبر اليابان مشهورة بسبب قطاراتها السريعة والفعالة، والتي تحمل آلاف الركاب يومياً.

وخلال تفتيش الأجهزة الكهربائية الخاصة بالشركة، وجد مهندسو الشركة حلزون نافق، يصل طولها إلى 2 أو 3 سنتيمترات، كما قال متحدث باسم الشركة إن إحدى الحلزونات احترقت حتى الموت، بعد أن لمست كابلاً كهربائياً، مما أدى إلى انقطاع كبير للكهرباء.

ورغم أن الحلزون اُكتُشفت بتاريخ 30 مايو، إلا أن سبب الانقطاع لم يُعلن عنه لأكثر من شهر، كما أن الإعلام المحلي لم يتكلم عن الحادثة الغريبة حتى 22 يونيو، إذ قال متحدث من شركة السكك الحديدية، لـCNN، إن "حلزون قد دخل من فتحة في صندوق الطاقة".