شاهد.. ظهور نادر لكائن القلوب الثلاثة والدم الأزرق

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد مقطع فيديو، التقط الأسبوع الماضي، نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الإثنين، ظهورا نادرا لكائن حيواني غريب في مياه خليح المكسيك.

ويظهر الفيديو، الذي يبدو أنه التقط في منتصف الليل، حيوانا بحريا طويلا وسط البحر ينقسم بشكل غريب، حتى أصبح شكله يشبه الأخطبوط.

وقال المصدر إن الفيديو جرى تصويره من قبل فريق من الباحثين في بعثة تمولها الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، مضيفا أن طاقما مكونا من 23 شخصا تعاون من أجل التقاط الفيديو بالاعتماد على مسبار خاص قادر على جذب "الحيوان البحري" بالقرب من الكاميرا.

ووصفت إديث ويدر، الباحثة ضمن البعثة، اللحظة التي رصد فيها الحيوان بأنها "واحدة من أكثر اللحظات المدهشة في البحر"، مضيفة أن الأمر يتعلق بحيوان رخوي بحري يعرف باسم "الحبار"، بحسب سكاي نيوز.

وذكرت أن الطاقم اضطر للانتظار أسبوعين في إحدى البحار المتواجدة بجنوب شرق مدينة "نيو أورليانز" في ولاية لويزيانا الأمريكية، قبل أن ينجح في التقاط هذا الفيديو للحبار.

وأوضحت أن الحبار حيوان يمتلك 8 أذرع متدلية ومخالب مائلة، مضيفة "لديه أكبر عينين من بين كل الحيوانات ومنقاره قادر على تمزيق اللحم بسرعة كبيرة".

وتابعت "كما أن شكله مدهش ومثير في نفس الوقت.. دمه أزرق ويمتلك 3 قلوب.. لا نعرف عنه أمورا كثيرا إلى حدود الساعة".

ورجح الباحثون طول هذا الحيوان بين 3 و3.7 أمتار، قائلين إن أول مرة نجح الباحثون في تصوير هذا المخلوق البحري تعود إلى عام 2012، قبالة ساحل اليابان.