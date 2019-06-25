عودة ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء

المصدر: البيان الإلكتروني

عاد طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء إلى الأرض ، اليوم الثلاثاء، بعد قضاء ستة أشهر في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية.

وهبطت مركبة فضاء روسية "سويوز" على متنها قائد البعثة الروسية ، رائد الفضاء أوليج كونونينكو ، وكذلك رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين، والكندي ديفيد سانت جاك، في كازاخستان الساعة 08:48 صباحا بالتوقيت المحلي (02:48 بتوقيت جرينتش).

وبعد قضاء فترة طويلة في الفضاء، كان رواد الفضاء بحاجة إلى مساعدة للخروج من الكبسولة. وساعد متخصصون في قاعدة بايكونور كوزمودروم التي تديرها روسيا في كازاخستان، الرواد الثلاثة.

وقبل مغادرة المحطة الفضائية ، سلم رائد الفضاء الروسي كونونينكو قيادة المحطة الفضائية الدولية إلى مواطنه أليكسي أوفشينين.