«مفاجآت الصيف» تستقطب الزوّار إلى دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تزخر الدورة 22 من مفاجآت صيف دبي، ببرنامج حافل من العروض لاستقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم، إذ تتكاتف جهود الشركاء الاستراتيجيين لهذا الحدث بهدف تقديم توليفة متميزة من الفعاليات والأنشطة التي تساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات السياحة والتسوق على مستوى المنطقة والعالم.

الحدث الأهم

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في هذه المناسبة: «يضم التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي العديد من الفعاليات، وتعدّ مفاجآت صيف دبي الحدث الأهم على هذا التقويم، لذا عملنا هذا العام مع شركائنا على تقديم برنامجٍ حافل بالفعاليات والعروض لاستقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم، وفي نفس الوقت منح المقيمين العديد من العروض والفعاليات للاستمتاع بتواجدهم في دبي خلال فترة الصيف».

وتابع: «ملتزمون بالعمل مع شركائنا لتعزيز مكانة دبي بين الوجهات السياحية الملائمة للعائلات خلال الصيف، عبر تقديم عروض وفعاليات تناسب الجميع، ونتقدم بالشكر لشركائنا على التزامهم المستمر نحو التقويم السنوي لقطاع التجزئة، ونتطلّع للترحيب بالزوّار والمقيمين في مفاجآت صيف دبي».

فيما أكد ممثلو الشركاء الاستراتيجيين حرصهم على دعم مفاجآت صيف دبي والمهرجانات والفعاليات الأخرى التي تنظمها المؤسسة، كونها تدعم اقتصاد الإمارة، وتبرز جمالية دبي كوجهة رائعة تستحق الزيارة للاستمتاع بما تتضمنه من معالم سياحية وفعاليات ومرافق ترفيهية.

متعة وفائدة

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «يساهم الحدث في جعل أشهر الصيف في دولة الإمارات فترة في غاية المتعة والفائدة لعشّاق التسوق من جميع أفراد العائلة، إذ غدت دبي وجهة متميزة لقضاء عطلة الصيف بفضل مراكز التسوق المنتشرة في كل أنحاء المدينة وخيارات الترفيه العديدة، إضافةً إلى الكثير من المعالم والمواقع الفريدة التي باتت اليوم وجهات مفضلة، ما جعلها في طليعة المدن العالمية الأكثر استقطاباً للزوار من جميع أنحاء العالم.

معايير جديدة

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «أرست الفعالية معايير جديدة في مجال العروض بقطاع التجزئة والخدمات الفندقية والأحداث وعروض التوفير خلال الصيف، وبهذه المناسبة نجدد التزامنا تزويد عملائنا وزوار إمارة دبي بالخدمات والمنتجات ذات المعايير العالية التي تتماشى مع أهداف مفاجآت صيف دبي وتؤكد مكانة دبي الرائدة كأفضل وجهة صيفية لكافة أفراد العائلة».

خصومات وامتيازات

وعلّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «نمنح خلال مفاجآت صيف دبي حاملي بطاقات البنك فرصة ربح المبالغ التي ينفقونها يومياً وذلك طوال فترة المهرجان، إضافةً إلى الخصومات والامتيازات الرائعة التي يقدّمها المهرجان».

زيادة المسافرين

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: «نشهد حركة نشطة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وسوق دبي الحرة، إذ نتوقع ارتفاعاً في أعداد المسافرين خلال فصل الصيف، وسنعمل على الاستفادة من هذا الارتفاع من خلال استقطاب نصف المسافرين عبر المطارين للتسوّق في سوق دبي الحرّة».

أنشطة ومبادرات

وقال باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز»: يعد مهرجان مفاجآت صيف دبي من أهم الفعاليات السنوية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية تجتذب الزوار، تشهد المنطقة خلال موسم الصيف حركة سفر أكبر، وبفضل ما يقدمه المهرجان من أنشطة ومبادرات موجهة لجميع أفراد العائلة، أصبحت دبي خياراً مفضلاً ليس فقط للسياح من المنطقة، بل للمقيمين الذين يتطلعون إلى ما سيحمله المهرجان من عروض ترويجية وأنشطة متميزة.

أجواء الفرح

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسة في «مجموعة عبدالواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية: تفخر الشركة بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع مفاجآت صيف دبي، لتأكيد التزامها نهجها القائم على إسعاد عملائها، ودعم أجواء الفرح والاحتفالات التي تعم المدينة بين المواطنين والمقيمين والزوار طوال هذا الحدث المهم الذي يهدف إلى حفز قطاعي السياحة والتجزئة.

وواصل: إن دعمنا للمهرجان ينبع من حرصنا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي على قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية على مدار العام، إلى جانب دعم قطاع التجزئة المتنامي في الإمارة. إننا في العربية للسيارات نركز باستمرار على الاستفادة من جميع المناسبات للتواصل الفعال مع عملائنا، لذا فإننا نجد في هذه المبادرة منصة مثلى لإطلاعهم على عروضنا المتميزة التي تضع اهتمامات العملاء في المقام الأول، والسعي الدائم لتجاوز توقعاتهم، ليس فقط من خلال توفير أفضل الأسعار المنافسة، وإنما تقديم حزم الخدمات التي تضمن لهم راحة البال مع مختلف طرز السيارات التي أثبتت جدارتها.

دور رئيس

فيما علّق عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة «نخيل مولز» بالقول: «يسرنا الترحيب بالنسخة الجديدة من مفاجآت صيف دبي في «ابن بطوطة مول»، وسوقي التنين، و«ذي بوينت» في نخلة جميرا، ولا يزال يحتل مكانته الرائدة إحدى أكثر فعاليات التجزئة ترقباً على قائمة فعاليات دبي التي ينتظرها المقيمون والسياح بكل شغف، ويلعب دوراً رئيساً في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق عالمياً».

فرصة للعائلات

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية: تمثل مفاجآت صيف دبي أبرز الفعاليات للتسوق والترفيه العائلي للمقيمين والسياح في الإمارة على حد سواء، كما أنها فرصة للعائلات لقضاء وقت ممتع معاً والمشاركة في أنشطتها المفضلة واستكشاف عروض لا تضاهى على مختلف العلامات التجارية العالمية. وتهدف المراكز التجارية التابعة لماجد الفطيم كل عام إلى رفع المستوى ومفاجأة الزوار عبر الجوائز والعروض الخاصة والأنشطة الترفيهية الحصرية.

نمو مطّرد

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: يشهد المهرجان نمواً مطّرداً عاماً بعد آخر، ونحن متحمسون لمواكبة هذا النمو عبر توفير أفضل التجارب للمتسوقين، إذ سيكون المهرجان الأكبر من نوعه مع افتتاح منطقة «كيدز روك»، ونظراً لانطلاق المهرجان خلال أشهر الصيف الحارة، حرصنا على توفير منطقة ترفيهية داخلية للأطفال، إلى جانب تقديم هذا المفهوم الجديد المتمثل بإقامة مهرجانٍ خاص بالأطفال ليتحول دبي فستيفال سيتي مول إلى ساحة احتفالية للصغار، ويوفر أنشطة ترفيهية متواصلة على مدى 6 أسابيع، إضافة للعروض الحيّة مع شخصياتهم المفضلة من «بي جي ماسكس» و«انجري بيردز».

اجتذاب الملايين

فيما علّقت نسرين بستاني، مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لـ«ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» قائلة: تعد المفاجآت إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في دبي، وتجتذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالخصومات والفعاليات الترفيهية وفرص التسوق وربح الجوائز القيمة خلال أشهر الصيف.

قائمة

تضم قائمة شركاء مفاجآت صيف دبي، بنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد، وطيران الإمارات، وإعمار مولز «دبي مول»، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ومجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول، وسوقي التنين 1 و 2»، والزرعوني «ميركاتو»، وسوق دبي الحرة، وإينوك، ومِراس، واتصالات.