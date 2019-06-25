5 عروض تتنافس على جوائز «رم» المسرحي في الأردن

المصدر: Ⅶعمّان - رويترز

تتنافس 5 عروض على جوائز مهرجان «رم» المسرحي، الذي تنظمه نقابة الفنانين الأردنيين بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح وتنطلق دورته 2 غداً.

وقال مدير المهرجان، محمد خير الرفاعي في مؤتمر صحفي أول من أمس، إن اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للمهرجان لاختيار وتقييم النصوص انتقت 6 نصوص من أصل عشرة، لكن تم لاحقاً استبعاد عرض «ليلة قمرية» لتصبح عدد العروض المشاركة 5.

والعروض المختارة هي «فراغ فصل خامس» من تأليف وإخراج الحاكم مسعود و«ظلال الحب» تأليف ليلى الأطرش وإخراج حسين نافع و«بحر ورمال» من تأليف وإخراج عبد السلام قبيلات و«ماسكارا» تأليف جان أنوي وإخراج عبدالله الجريان و«الجنة تفتح أبوابها متأخرة» من تأليف فلاح شاكر وإخراج يحيى البشتاوي.